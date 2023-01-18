Свердловские волонтеры раскрыли подробности работы с участниками спецоперации

Волонтеры из Каменска-Уральского отправили три тонны парафина для окопных свечей

Свердловчанки отправляют окопные свечи участникам СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры из Каменска-Уральского (Свердловска область) рассказали о своей работе с участниками спецоперации. Этим они поделились в беседе с корреспондентом агентства.

«В настоящее время отправили солдатам порядка трех тонн парафина для окопных свечей. Помимо нас, над помощью также работает общеобразовательная школа №3», — рассказала организатор волонтерского движения Галина Канышева.

Женщина поведала о дальнейших планах по волонтерской помощи. «Будем плести сети, мы заказали два мешка основ для укрытия окопов и техники. Налаживаем пути доставки нашей продукции на фронт. В Ростове-на-Дону находится наш человек, который помогает в отправках мобилизованным и добровольцам помощи», — сказала она.

У общественницы Анастасии Емелиной родственники находятся в зоне боевых действий. Она уверена, что противостояние идет не с Украиной, а с западными течениями. «Мы должны помогать нашим бойцам. Наши свечи не только физически согревают, но и душевно. В каждый мешочек со свечей кладем по две-три конфеты, спички и Псалом 90-й», — отметила женщина.

Ранее URA.RU сообщало, что солдатам ДНР доставили 50 тысяч пельменей. Продукты сделаны женщинами совместно с волонтерами из Басьяновского поселка Верхнесалдинского округа.