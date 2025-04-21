Свердловская школа взяла путинскую премию на съезде мэров

Лауреатом второй степени всероссийской премии «Служение», которая проходит с 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина, в номинации «Молодые кадры — на службе страны» стал проект «Летняя школа журналистики» главреда газеты «Волчанские вести» (Свердловская область) Марины Палецких. Трансляция церемонии идет в соцсетях II Всероссийского форума «Малая родина — сила России».
Палецких с юными журналистами начала работать 14 лет назад. А вскоре создала «Летнюю школу». Проект сейчас реализуется при поддержке областного союза журналистов, факультета журналистики УрФУ и местных СМИ. В школе учатся подростки из Карпинска и Волчанска. За несколько лет работы мастер-классы по медиаграмотности прошли свыше 120 ребят. Выпускники поступили в профильные вузы. Более 40 ребят взяли призовые места на всероссийских и областных конкурсах юных журналистов.
Премия «Служение» присваивается тем, кто внес особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни земляков. В этом году в конкурсную комиссию поступило более 41 тысячи заявок, это в два раза больше, чем в 2024-м.
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