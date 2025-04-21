Свердловская школа взяла путинскую премию на съезде мэров

Свердловская «Летняя школа журналистики» стала лауреатом премии «Служение»
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В Москве проходит церемония премии «Служение»
В Москве проходит церемония премии «Служение» Фото:

Лауреатом второй степени всероссийской премии «Служение», которая проходит с 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина, в номинации «Молодые кадры — на службе страны» стал проект «Летняя школа журналистики» главреда газеты «Волчанские вести» (Свердловская область) Марины Палецких. Трансляция церемонии идет в соцсетях II Всероссийского форума «Малая родина — сила России». 

Палецких с юными журналистами начала работать 14 лет назад. А вскоре создала «Летнюю школу». Проект сейчас реализуется при поддержке областного союза журналистов, факультета журналистики УрФУ и местных СМИ. В школе учатся подростки из Карпинска и Волчанска. За несколько лет работы мастер-классы по медиаграмотности прошли свыше 120 ребят. Выпускники поступили в профильные вузы. Более 40 ребят взяли призовые места на всероссийских и областных конкурсах юных журналистов. 

Премия «Служение» присваивается тем, кто внес особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни земляков. В этом году в конкурсную комиссию поступило более 41 тысячи заявок, это в два раза больше, чем в 2024-м.

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Лауреатом второй степени всероссийской премии «Служение», которая проходит с 2023 года по поручению президента РФ Владимира Путина, в номинации «Молодые кадры — на службе страны» стал проект «Летняя школа журналистики» главреда газеты «Волчанские вести» (Свердловская область) Марины Палецких. Трансляция церемонии идет в соцсетях II Всероссийского форума «Малая родина — сила России».  Палецких с юными журналистами начала работать 14 лет назад. А вскоре создала «Летнюю школу». Проект сейчас реализуется при поддержке областного союза журналистов, факультета журналистики УрФУ и местных СМИ. В школе учатся подростки из Карпинска и Волчанска. За несколько лет работы мастер-классы по медиаграмотности прошли свыше 120 ребят. Выпускники поступили в профильные вузы. Более 40 ребят взяли призовые места на всероссийских и областных конкурсах юных журналистов.  Премия «Служение» присваивается тем, кто внес особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни земляков. В этом году в конкурсную комиссию поступило более 41 тысячи заявок, это в два раза больше, чем в 2024-м.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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