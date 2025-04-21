Свердловчане отказываются от отдыха в Анапе на фоне закрытия пляжей

Свердловчане не спешат бронировать туры на побережье Анапы и предпочитают отдыхать в других регионах страны на фоне разлива мазута в Черном море. Об этом URA.RU рассказали представители туриндустрии.
«Пляжи уже не считаются курортными, полезными для здоровья. На самом деле, многие отели даже не открылись на побережье, потому что спроса большого нет. Они законсервировались, так как не окупятся. Туда едут самостоятельно туристы на машине, которые смогут переехать из района в район», — поделилась директор бюро международного туризма «Спутник» Екатерина Волкова.
По ее словам, в последнее время свердловчане крайне мало бронируют туры по этому направлению. По этой же причине массовых отказов от поездок также не наблюдается.
«Из всех формулировок, которые мы сейчас видим в открытых источниках, можно сделать следующий вывод: пляжи непригодны, однако ничего не препятствует дышать свежим воздухом, гулять и нет угрозы здоровью. Эта формулировка двояка: она означает, что если человек приобрел проживание, то нет рекомендаций по непосещению этого района, потому что никто человека насильно в море не загоняет и ему ничего препятствует оздоравливаться, отдыхать, так как никаких угроз не выявлено, кроме береговых линий», — сказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
Рассчитывать на большой поток туристов не приходится при условии, что пляжный сезон в Анапе придется пропустить, полагает Мальцев. Из-за сложившейся ситуации для отдыхающих стали более привлекательны другие регионы черноморского бассейна, а также Азовское море. Мальцев не исключил, что если отели Анапы установят бюджетную стоимость, то вполне вероятно, заполнятся туристами.
Разлив мазута в Черном море произошел в декабре 2024-го, когда танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение у Керченского пролива во время шторма. Тогда в Черное море вылилось 2,9 тонны нефтепродуктов. После исследования воды Роспотребнадзор сделал вывод, что Темрюкский район и прибрежные зоны Анапы не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха, а пляжи непригодны для купания.
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