В Магнитогорске предлагают взрослым «смыть грехи» за 150 рублей, детям дешевле

18 января 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Беседин считает, что отсутствие бесплатной альтернативы приведет к последствиям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинской области) жителям предлагают окунуться в прорубь за 150 рублей, детям — за 100 рублей. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Алексей Беседин возмутился торговле обрядами в своем telegram-канале. «Южноуральцы готовятся окунаться в купели. Но что меня покоробило при ознакомлении с программой грядущих мероприятий. В Магнитогорске, по информации в социальных сетях, стоимость „смыть грехи“ в купели составляет 150 рублей для взрослого и 100 рублей для ребенка старше 10 лет! Что это за торговля православными обрядами?», — пишет Беседин в telegram-канале «Беседа с Бесединым». Беседин предостерегает власти Магнитогорска в том, что отсутствие бесплатной альтернативы может привести к последствиям. Из пресс-службы мэрии на момент публикации материала ответа не поступило.

В Магнитогорске (Челябинской области) жителям предлагают окунуться в прорубь за 150 рублей, детям — за 100 рублей. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Алексей Беседин возмутился торговле обрядами в своем telegram-канале. «Южноуральцы готовятся окунаться в купели. Но что меня покоробило при ознакомлении с программой грядущих мероприятий. В Магнитогорске, по информации в социальных сетях, стоимость „смыть грехи“ в купели составляет 150 рублей для взрослого и 100 рублей для ребенка старше 10 лет! Что это за торговля православными обрядами?», — пишет Беседин в telegram-канале «Беседа с Бесединым». Беседин предостерегает власти Магнитогорска в том, что отсутствие бесплатной альтернативы может привести к последствиям. Из пресс-службы мэрии на момент публикации материала ответа не поступило.