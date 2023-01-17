В Магнитогорске предлагают взрослым «смыть грехи» за 150 рублей, детям дешевле

В Магнитогорске (Челябинской области) жителям предлагают окунуться в прорубь за 150 рублей, детям — за 100 рублей. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Алексей Беседин возмутился торговле обрядами в своем telegram-канале.
«Южноуральцы готовятся окунаться в купели. Но что меня покоробило при ознакомлении с программой грядущих мероприятий. В Магнитогорске, по информации в социальных сетях, стоимость „смыть грехи“ в купели составляет 150 рублей для взрослого и 100 рублей для ребенка старше 10 лет! Что это за торговля православными обрядами?», — пишет Беседин в telegram-канале «Беседа с Бесединым».
Беседин предостерегает власти Магнитогорска в том, что отсутствие бесплатной альтернативы может привести к последствиям. Из пресс-службы мэрии на момент публикации материала ответа не поступило.
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