17 января 2023

В Магнитогорске предлагают взрослым «смыть грехи» за 150 рублей, детям дешевле

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Крещенская купель на озере Аргази в селе Чишма Челябинской области, священник, освящение купели, поп, рпц
Беседин считает, что отсутствие бесплатной альтернативы приведет к последствиям Фото:

В Магнитогорске (Челябинской области) жителям предлагают окунуться в прорубь за 150 рублей, детям — за 100 рублей. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Алексей Беседин возмутился торговле обрядами в своем telegram-канале.

«Южноуральцы готовятся окунаться в купели. Но что меня покоробило при ознакомлении с программой грядущих мероприятий. В Магнитогорске, по информации в социальных сетях, стоимость „смыть грехи“ в купели составляет 150 рублей для взрослого и 100 рублей для ребенка старше 10 лет! Что это за торговля православными обрядами?», — пишет Беседин в telegram-канале «Беседа с Бесединым».

Беседин предостерегает власти Магнитогорска в том, что отсутствие бесплатной альтернативы может привести к последствиям. Из пресс-службы мэрии на момент публикации материала ответа не поступило.

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В Магнитогорске (Челябинской области) жителям предлагают окунуться в прорубь за 150 рублей, детям — за 100 рублей. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Алексей Беседин возмутился торговле обрядами в своем telegram-канале. «Южноуральцы готовятся окунаться в купели. Но что меня покоробило при ознакомлении с программой грядущих мероприятий. В Магнитогорске, по информации в социальных сетях, стоимость „смыть грехи“ в купели составляет 150 рублей для взрослого и 100 рублей для ребенка старше 10 лет! Что это за торговля православными обрядами?», — пишет Беседин в telegram-канале «Беседа с Бесединым». Беседин предостерегает власти Магнитогорска в том, что отсутствие бесплатной альтернативы может привести к последствиям. Из пресс-службы мэрии на момент публикации материала ответа не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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