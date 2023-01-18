В Конгрессе США обвинили Байдена в нерешительности в украинских вопросах

19 января 2023 в 04:12 Размер текста - 17 +

По словам конгрессменов, нерешительность в украинских вопросах ведет к затягиванию конфликта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Конгресс США потребовал у администрации президента Джо Байдена незамедлительной отправки вооружения Украине. С таким заявлением выступили председатели комитетов по делам вооруженных сил и по иностранным делам Майк Роджерс и Майкл Маккол. «Нерешительность Джо Байдена и его администрации, а также некоторых наших европейских союзников напоминают политику 2021 года. Это ведет к затягиванию конфликта, поэтому сейчас самое время последовать примеру Великобритании и Восточной Европы — высокоточные боеприпасы должны быть незамедлительно одобрены», — заявили Майк Роджерс и Майкл Маккол. Их слова передает ТАСС. Ранее американская газета The New York Times написала, что США готовы помочь Украине ударить по Крыму. По информации издания, Вашингтон готов пойти на такой шаг, даже если это приведет к эскалации конфликта на Украине.

Конгресс США потребовал у администрации президента Джо Байдена незамедлительной отправки вооружения Украине. С таким заявлением выступили председатели комитетов по делам вооруженных сил и по иностранным делам Майк Роджерс и Майкл Маккол. «Нерешительность Джо Байдена и его администрации, а также некоторых наших европейских союзников напоминают политику 2021 года. Это ведет к затягиванию конфликта, поэтому сейчас самое время последовать примеру Великобритании и Восточной Европы — высокоточные боеприпасы должны быть незамедлительно одобрены», — заявили Майк Роджерс и Майкл Маккол. Их слова передает ТАСС. Ранее американская газета The New York Times написала, что США готовы помочь Украине ударить по Крыму. По информации издания, Вашингтон готов пойти на такой шаг, даже если это приведет к эскалации конфликта на Украине.