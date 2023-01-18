В Челябинске одобрили изменения в проекте строительства нового здания арбитражного суда

19 января 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Здание будет расположено на берегу реки Миасс на улице Братьев Кашириных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 19 января одобрили изменения в проекте строительства нового здания арбитражного суда региона, площади объекта будут меньше. Публичные слушания на эту тему прошли в Доме архитектора, передает корреспондент URA.RU. «На земельном участке в территориальной зоне многофункциональных общественно-деловых зон изменится коэффициент застройки, он будет меньше. Будем рекомендовать данный проект строительства здания арбитражного суда», — пояснили URA.RU на слушаниях. Согласно документации, ранее площадь застройки участка должна была составлять не менее 40%. Теперь этот коэффициент уменьшили. В случае одобрения проекта минимальный коэффициент застройки будет составлять 0,19%, что намного меньше установленных параметров. Необходимость в строительстве появилась из-за недостатка помещений в здании на площади Революции. Согласно проекту, здание площадью 15 тысяч квадратных метров будет находится на берегу реки Миасс недалеко от гипермаркета «Лента» на улице Братьев Кашириных. Госконтракт на реализацию заключили еще в мае 2021 с ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». Проект реализуют в рамках федеральной программы «Развитие судебной системы России 2013-2024».

В Челябинске 19 января одобрили изменения в проекте строительства нового здания арбитражного суда региона, площади объекта будут меньше. Публичные слушания на эту тему прошли в Доме архитектора, передает корреспондент URA.RU. «На земельном участке в территориальной зоне многофункциональных общественно-деловых зон изменится коэффициент застройки, он будет меньше. Будем рекомендовать данный проект строительства здания арбитражного суда», — пояснили URA.RU на слушаниях. Согласно документации, ранее площадь застройки участка должна была составлять не менее 40%. Теперь этот коэффициент уменьшили. В случае одобрения проекта минимальный коэффициент застройки будет составлять 0,19%, что намного меньше установленных параметров. Необходимость в строительстве появилась из-за недостатка помещений в здании на площади Революции. Согласно проекту, здание площадью 15 тысяч квадратных метров будет находится на берегу реки Миасс недалеко от гипермаркета «Лента» на улице Братьев Кашириных. Госконтракт на реализацию заключили еще в мае 2021 с ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор». Проект реализуют в рамках федеральной программы «Развитие судебной системы России 2013-2024».