Пермский министр взял в заместители бывшего бизнесмена из Коми

Министр природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович взял в команду четвертого заместителя. На сайте ведомства указано, что должность занял Дмитрий Полшведкин.
«Заместитель министра: Полшведкин Дмитрий Викторович», — указано на сайте минприроды Прикамья. На кадровые перестановки также обратило внимание издание «Коммерсант-Прикамье», по данным которого, в министерстве чиновник будет курировать направления, касающиеся охраны окружающей среды, экологии и особо охраняемых природных территорий.
Дмитрий Полшведкин является уроженцем Республики Коми. По данным «Коммерсант-Прикамье» он был совладельцем ООО «Форус» и ЗАО «Генеко». С июня 2014 года по февраль 2022 года Полшведкин возглавлял республиканский фонд информации.
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Министр природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович взял в команду четвертого заместителя. На сайте ведомства указано, что должность занял Дмитрий Полшведкин. «Заместитель министра: Полшведкин Дмитрий Викторович», — указано на сайте минприроды Прикамья. На кадровые перестановки также обратило внимание издание «Коммерсант-Прикамье», по данным которого, в министерстве чиновник будет курировать направления, касающиеся охраны окружающей среды, экологии и особо охраняемых природных территорий. Дмитрий Полшведкин является уроженцем Республики Коми. По данным «Коммерсант-Прикамье» он был совладельцем ООО «Форус» и ЗАО «Генеко». С июня 2014 года по февраль 2022 года Полшведкин возглавлял республиканский фонд информации.