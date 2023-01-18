18 января 2023

Пермский министр взял в заместители бывшего бизнесмена из Коми

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Интервью с Михаилом Клименко. Екатеринбург, депутат, чиновник, дресс-код, костюм, галстук, дресс код
Дмитрий Полшведкин будет курировать в министерстве вопросы, касающиеся охраны окружающей среды и экологии (архивное фото) Фото:

Министр природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович взял в команду четвертого заместителя. На сайте ведомства указано, что должность занял Дмитрий Полшведкин.

«Заместитель министра: Полшведкин Дмитрий Викторович», — указано на сайте минприроды Прикамья. На кадровые перестановки также обратило внимание издание «Коммерсант-Прикамье», по данным которого, в министерстве чиновник будет курировать направления, касающиеся охраны окружающей среды, экологии и особо охраняемых природных территорий.

Дмитрий Полшведкин является уроженцем Республики Коми. По данным «Коммерсант-Прикамье» он был совладельцем ООО «Форус» и ЗАО «Генеко». С июня 2014 года по февраль 2022 года Полшведкин возглавлял республиканский фонд информации.

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Министр природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович взял в команду четвертого заместителя. На сайте ведомства указано, что должность занял Дмитрий Полшведкин. «Заместитель министра: Полшведкин Дмитрий Викторович», — указано на сайте минприроды Прикамья. На кадровые перестановки также обратило внимание издание «Коммерсант-Прикамье», по данным которого, в министерстве чиновник будет курировать направления, касающиеся охраны окружающей среды, экологии и особо охраняемых природных территорий. Дмитрий Полшведкин является уроженцем Республики Коми. По данным «Коммерсант-Прикамье» он был совладельцем ООО «Форус» и ЗАО «Генеко». С июня 2014 года по февраль 2022 года Полшведкин возглавлял республиканский фонд информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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