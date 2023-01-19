Скандального мэра из ХМАО оштрафовали за задержку зарплаты подчиненным

Главу Барсово оштрафовали за задержку зарплат чиновникам мэрии

Главу Барсово оштрафовали за задержку зарплат чиновникам мэрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главу Барсово Вячеслава Позднякова оштрафовали за нарушение срок выплаты заработной платы служащим. Прокуратура ХМАО опубликовала на официальном сайте сообщение, что 19 служащих не получили вовремя более 180 тысяч рублей.

«Прокуратура Сургутского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в администрации Барсово. Установлено, что глава поселения допустил нарушение сроков выплаты заработной 19 служащим на сумму более 180 тысяч рублей. Глава привлечен к административной ответственности в виде штрафа», — указано в публикации.

По данным ведомства, после вмешательства прокуратуры зарплату сотрудникам администрации Барсова выплатили в полном объеме. Кроме того, они получили компенсацию за нарушение сроков выплат.

Ранее URA.RU писало о переносе сроков заседания об отставке Позднякова на 20 января. Суд запросил дополнительные доказательства по уголовному делу о хищении в мэрии Барсово.