19 января 2023

Скандального мэра из ХМАО оштрафовали за задержку зарплаты подчиненным

Главу Барсово оштрафовали за задержку зарплат чиновникам мэрии
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, уголовное дело, прокурор, зал суда, судебное заседание, судебный процесс
Главу Барсово оштрафовали за задержку зарплат чиновникам мэрии Фото:

Главу Барсово Вячеслава Позднякова оштрафовали за нарушение срок выплаты заработной платы служащим. Прокуратура ХМАО опубликовала на официальном сайте сообщение, что 19 служащих не получили вовремя более 180 тысяч рублей.

«Прокуратура Сургутского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в администрации Барсово. Установлено, что глава поселения допустил нарушение сроков выплаты заработной 19 служащим на сумму более 180 тысяч рублей. Глава привлечен к административной ответственности в виде штрафа», — указано в публикации.

По данным ведомства, после вмешательства прокуратуры зарплату сотрудникам администрации Барсова выплатили в полном объеме. Кроме того, они получили компенсацию за нарушение сроков выплат.

Ранее URA.RU писало о переносе сроков заседания об отставке Позднякова на 20 января. Суд запросил дополнительные доказательства по уголовному делу о хищении в мэрии Барсово.

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Главу Барсово Вячеслава Позднякова оштрафовали за нарушение срок выплаты заработной платы служащим. Прокуратура ХМАО опубликовала на официальном сайте сообщение, что 19 служащих не получили вовремя более 180 тысяч рублей. «Прокуратура Сургутского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в администрации Барсово. Установлено, что глава поселения допустил нарушение сроков выплаты заработной 19 служащим на сумму более 180 тысяч рублей. Глава привлечен к административной ответственности в виде штрафа», — указано в публикации. По данным ведомства, после вмешательства прокуратуры зарплату сотрудникам администрации Барсова выплатили в полном объеме. Кроме того, они получили компенсацию за нарушение сроков выплат. Ранее URA.RU писало о переносе сроков заседания об отставке Позднякова на 20 января. Суд запросил дополнительные доказательства по уголовному делу о хищении в мэрии Барсово.
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