11 января 2023

Суд над скандальным мэром из ХМАО перенесли во второй раз

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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, суд
Следующее заседание состоится 20 января Фото:

Сургутский районный суд над мэром Барсово Вячеславом Поздняковым, который обвиняется в нецелевом расходовании бюджетных средств и халатности, перенесли на 20 января. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе суда.

«Суд запросил дополнительные доказательства. Документы должны быть предоставлены суду на следующем заседании 20 января», — уточнили в суде.

Мэра Барсово Вячеслава Позднякова называют скандальным из-за подозрений в нецелевом расходовании бюджетных средств и халатности, что вылилось в уголовное дело. В администрации городского поселения Барсово (ХМАО) сотрудники ОБЭП провели обыски и выемку документов.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты Барсово обратились к главе региона с просьбой об отставке мэра. Прокуратура потребовала отставки главы поселения из-за подозрения в нарушениях, связанных с устройством на работу дочери гражданской жены в муниципальное учреждение и покупкой ей квартиры в аварийном доме, который затем попал под программу расселения, а девушка получила новое благоустроенное жилье.

Однако, дума городского поселения Барсово (ХМАО) не смогла отправить главу населенного пункта Вячеслава Позднякова в отставку. Причиной стало малое количество депутатов. Так, в Барсово осталось только шесть из 10. А для принятия ряда решений, в том числе связанных с бюджетом, требуется кворум минимум из семи народных избранников.

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Сургутский районный суд над мэром Барсово Вячеславом Поздняковым, который обвиняется в нецелевом расходовании бюджетных средств и халатности, перенесли на 20 января. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе суда. «Суд запросил дополнительные доказательства. Документы должны быть предоставлены суду на следующем заседании 20 января», — уточнили в суде. Мэра Барсово Вячеслава Позднякова называют скандальным из-за подозрений в нецелевом расходовании бюджетных средств и халатности, что вылилось в уголовное дело. В администрации городского поселения Барсово (ХМАО) сотрудники ОБЭП провели обыски и выемку документов. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты Барсово обратились к главе региона с просьбой об отставке мэра. Прокуратура потребовала отставки главы поселения из-за подозрения в нарушениях, связанных с устройством на работу дочери гражданской жены в муниципальное учреждение и покупкой ей квартиры в аварийном доме, который затем попал под программу расселения, а девушка получила новое благоустроенное жилье. Однако, дума городского поселения Барсово (ХМАО) не смогла отправить главу населенного пункта Вячеслава Позднякова в отставку. Причиной стало малое количество депутатов. Так, в Барсово осталось только шесть из 10. А для принятия ряда решений, в том числе связанных с бюджетом, требуется кворум минимум из семи народных избранников.
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