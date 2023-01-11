Суд над скандальным мэром из ХМАО перенесли во второй раз

Сургутский районный суд над мэром Барсово Вячеславом Поздняковым, который обвиняется в нецелевом расходовании бюджетных средств и халатности, перенесли на 20 января. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе суда.
«Суд запросил дополнительные доказательства. Документы должны быть предоставлены суду на следующем заседании 20 января», — уточнили в суде.
Мэра Барсово Вячеслава Позднякова называют скандальным из-за подозрений в нецелевом расходовании бюджетных средств и халатности, что вылилось в уголовное дело. В администрации городского поселения Барсово (ХМАО) сотрудники ОБЭП провели обыски и выемку документов.
Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты Барсово обратились к главе региона с просьбой об отставке мэра. Прокуратура потребовала отставки главы поселения из-за подозрения в нарушениях, связанных с устройством на работу дочери гражданской жены в муниципальное учреждение и покупкой ей квартиры в аварийном доме, который затем попал под программу расселения, а девушка получила новое благоустроенное жилье.
Однако, дума городского поселения Барсово (ХМАО) не смогла отправить главу населенного пункта Вячеслава Позднякова в отставку. Причиной стало малое количество депутатов. Так, в Барсово осталось только шесть из 10. А для принятия ряда решений, в том числе связанных с бюджетом, требуется кворум минимум из семи народных избранников.
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