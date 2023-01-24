Пермские заведения начали открывать бронь на проведение выпускных

24 января 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Средний чек на человека — от 1200 до 2500 рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Банкетные залы, рестораны и базы отдыха Перми начинают открывать бронирование на выпускные — 2023. Тематические сайты, собирающие все площадки в одном каталоге, пополняются предложениями от пермских заведений. Многие площадки выкладывают предложения на своих страницах в соцсетях. «Бронирования на выпускные объявляем открытыми. Предлагаем рассмотреть Банкетный зал „Австерия“. Зал расположен в тихом и зеленом районе города, вдали от жилой зоны. Вместимость — до 40 человек», — указано на странице комплекса «Австерия» в соцсети «ВКонтакте». Предложение включает в себя зал с дровяным камином, открытая терраса, зона отдыха на улице, банкетное и фуршетное меню, оформление зала, развлекательную программу, профессиональный звук. Таких предложений «под ключ» пока не немного, а банкетных залов и кафе, готовых к проведению выпускных, более 30. Цена на человека за банкетный ужин составляет от 1200 до 2500 за человека. Многие площадки разрешают привезти на праздник свой алкоголь.

Банкетные залы, рестораны и базы отдыха Перми начинают открывать бронирование на выпускные — 2023. Тематические сайты, собирающие все площадки в одном каталоге, пополняются предложениями от пермских заведений. Многие площадки выкладывают предложения на своих страницах в соцсетях. «Бронирования на выпускные объявляем открытыми. Предлагаем рассмотреть Банкетный зал „Австерия“. Зал расположен в тихом и зеленом районе города, вдали от жилой зоны. Вместимость — до 40 человек», — указано на странице комплекса «Австерия» в соцсети «ВКонтакте». Предложение включает в себя зал с дровяным камином, открытая терраса, зона отдыха на улице, банкетное и фуршетное меню, оформление зала, развлекательную программу, профессиональный звук. Таких предложений «под ключ» пока не немного, а банкетных залов и кафе, готовых к проведению выпускных, более 30. Цена на человека за банкетный ужин составляет от 1200 до 2500 за человека. Многие площадки разрешают привезти на праздник свой алкоголь.