В Магнитогорске младенца увезли в реанимацию после домашнего обрезания

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Клипарт. Магнитогорск, ребенок, младенец, кувез, ножка
Во время процедуры у малыша была остановка дыхания Фото:

В Магнитогорске Челябинской области в Центр охраны материнства и детства на скорой доставили новорожденного в тяжелом состоянии после процедуры обрезания крайней плоти в домашних условиях. Как сообщили в пресс-службе центра, причины ухудшения состояния малыша неизвестны.

«В многопрофильный стационар Центра охраны материнства и детства бригадой скорой медицинской помощи был доставлен новорожденный мальчик после проведения процедуры обрезания крайней плоти на дому лицом, не имеющим должной квалификации. Ребенок поступил в тяжелом состоянии. По словам врача-детского хирурга Павла Солдатова, причины ухудшения состояния ребенка неизвестны», — сообщили в пресс-службе.

Врачи сообщаю, что после вмешательства у новорожденного произошла остановка дыхания. Какие препараты использовались для анестезии, в каких дозировках, была ли у ребенка аллергическая реакция не известно. Павел Солдатов пояснил, что данную процедуру должны выполнять профессиональные врачи в медицинской организации.

«Процедура обрезания у мальчиков по желанию родителей выполняется в медицинских организациях на коммерческих условиях, после осмотра ребенка специалистами, предварительного лабораторного обследования. Мы живем в 21 веке, в условиях развитой медицины», — рассказал Солдатов.

Расследованием инцидента занялись сотрудники отдела по делам несовершеннолетних администрации Магнитогорска и прокуратура. Центр направил в ведомства документы ребенка.

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В Магнитогорске Челябинской области в Центр охраны материнства и детства на скорой доставили новорожденного в тяжелом состоянии после процедуры обрезания крайней плоти в домашних условиях. Как сообщили в пресс-службе центра, причины ухудшения состояния малыша неизвестны. «В многопрофильный стационар Центра охраны материнства и детства бригадой скорой медицинской помощи был доставлен новорожденный мальчик после проведения процедуры обрезания крайней плоти на дому лицом, не имеющим должной квалификации. Ребенок поступил в тяжелом состоянии. По словам врача-детского хирурга Павла Солдатова, причины ухудшения состояния ребенка неизвестны», — сообщили в пресс-службе. Врачи сообщаю, что после вмешательства у новорожденного произошла остановка дыхания. Какие препараты использовались для анестезии, в каких дозировках, была ли у ребенка аллергическая реакция не известно. Павел Солдатов пояснил, что данную процедуру должны выполнять профессиональные врачи в медицинской организации. «Процедура обрезания у мальчиков по желанию родителей выполняется в медицинских организациях на коммерческих условиях, после осмотра ребенка специалистами, предварительного лабораторного обследования. Мы живем в 21 веке, в условиях развитой медицины», — рассказал Солдатов. Расследованием инцидента занялись сотрудники отдела по делам несовершеннолетних администрации Магнитогорска и прокуратура. Центр направил в ведомства документы ребенка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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