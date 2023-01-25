25 января 2023

В Челябинской области возбудили дело по поводу младенца, которому сделали операцию дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Шишков Владимир. Следственный комитет. Челябинск, следственный комитет, шеврон
Дело возбуждено следователями по п. «б» ч. 2 ст. 238 («Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности») Фото:

В Челябинской области возбуждено уголовное дело после опубликования в СМИ информации о поступлении младенца в реанимацию после домашнего хирургического вмешательства. Об этом сообщает СУ СК РФ по Челябинской области.

«В региональных СМИ размещена информация о том, что в больницу Магнитогорска поступил в тяжелом состоянии младенец после хирургического вмешательства, произведенного в домашних условиях. По этому происшествию следственными органами Следственного комитета РФ по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ („Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального следственного управления.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств дела. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Как писало URA.RU, в больницу Магнитогорска был доставлен младенец в тяжелом состоянии. Ребенку было проведено обрезание в домашних условиях.

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело после опубликования в СМИ информации о поступлении младенца в реанимацию после домашнего хирургического вмешательства. Об этом сообщает СУ СК РФ по Челябинской области. «В региональных СМИ размещена информация о том, что в больницу Магнитогорска поступил в тяжелом состоянии младенец после хирургического вмешательства, произведенного в домашних условиях. По этому происшествию следственными органами Следственного комитета РФ по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ („Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального следственного управления. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств дела. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления. Как писало URA.RU, в больницу Магнитогорска был доставлен младенец в тяжелом состоянии. Ребенку было проведено обрезание в домашних условиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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