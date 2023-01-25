В Челябинской области возбудили дело по поводу младенца, которому сделали операцию дома

Дело возбуждено следователями по п. «б» ч. 2 ст. 238 («Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности») Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области возбуждено уголовное дело после опубликования в СМИ информации о поступлении младенца в реанимацию после домашнего хирургического вмешательства. Об этом сообщает СУ СК РФ по Челябинской области.

«В региональных СМИ размещена информация о том, что в больницу Магнитогорска поступил в тяжелом состоянии младенец после хирургического вмешательства, произведенного в домашних условиях. По этому происшествию следственными органами Следственного комитета РФ по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ („Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального следственного управления.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств дела. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.

Как писало URA.RU, в больницу Магнитогорска был доставлен младенец в тяжелом состоянии. Ребенку было проведено обрезание в домашних условиях.