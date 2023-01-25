В Сургуте рядом с отделом полиции сбили мать с ребенком. Видео

26 января 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

В наезда на пешеходов разбираются дознаватели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) рядом с отделом полиции водитель сбил двух пешеходов: маму и девочку-подростка. Видео наезда опубликовал telegram-канал «К-Информ». «На улице Кукуевицкого, рядом с первым отделом полиции, сбили двух пешеходов: маму и девочку-подростка. Видео с камеры уличного наблюдения», — указано в сообщении. В ГИБДД Сургута корреспонденту URA.RU сообщили, что во всех обстоятельствах сейчас разбираются дознаватели. «В 12:05 на нерегулируемом пешеходном переходе в районе улицы Кукуевицкого, 20 водитель автомобиля Hyundai Solaris 1976 года рождения произвел наезд на двух пешеходов. В результате ДТП пострадала женщина 1986 года рождения, ее госпитализировали. По предварительным данным, ребенок 2011 года рождения не пострадал, но доставлен вместе с матерью на осмотр», — прокомментировали в ведомстве. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что у ребенка в ходе осмотра нашли травмы. «У девочки обнаружены синяки. Однако отец забрал ее из госпиталя и отвез на соревнования по тайскому боксу», — уточнил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что в ДТП в Сургутском районе грузовик врезался в «Мерседес». Водитель легковушки и два пассажира погибли.

В Сургуте (ХМАО) рядом с отделом полиции водитель сбил двух пешеходов: маму и девочку-подростка. Видео наезда опубликовал telegram-канал «К-Информ». «На улице Кукуевицкого, рядом с первым отделом полиции, сбили двух пешеходов: маму и девочку-подростка. Видео с камеры уличного наблюдения», — указано в сообщении. В ГИБДД Сургута корреспонденту URA.RU сообщили, что во всех обстоятельствах сейчас разбираются дознаватели. «В 12:05 на нерегулируемом пешеходном переходе в районе улицы Кукуевицкого, 20 водитель автомобиля Hyundai Solaris 1976 года рождения произвел наезд на двух пешеходов. В результате ДТП пострадала женщина 1986 года рождения, ее госпитализировали. По предварительным данным, ребенок 2011 года рождения не пострадал, но доставлен вместе с матерью на осмотр», — прокомментировали в ведомстве. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что у ребенка в ходе осмотра нашли травмы. «У девочки обнаружены синяки. Однако отец забрал ее из госпиталя и отвез на соревнования по тайскому боксу», — уточнил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что в ДТП в Сургутском районе грузовик врезался в «Мерседес». Водитель легковушки и два пассажира погибли.