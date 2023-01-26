СК РФ возбудил уголовное дело после изнасилования школьниками 10-летнего мальчика

26 января 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Следственный комитет России по Туве возбудил уголовное дело об изнасиловании мальчика тремя школьниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники Следственного комитета Тувы возбудили уголовное дело об изнасиловании десятилетнего ребенка. Дело было возбуждено после жалобы ребенка на сексуальное насилие со стороны троих школьников из седьмого и шестого класса. Об этом сообщается на официальном сайте регионального СК. «В следственные органы поступило сообщение о совершении в отношении 10-летнего местного жителя преступления сексуального характера. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия)», — говорится в сообщении. В СМИ инцидент об изнасиловании мальчика из Тувы попал 26 января. Мальчик ходил в кружок по национальной борьбе. Спустя несколько занятий мальчик стал возвращаться домой подавленным. Его родители отмечали, что он перестал нормально спать из-за недержания. Спустя неделю мама мальчика обговорила ситуацию с мальчиком напрямую. В тот момент потерпевший признался, что его изнасиловали трое школьников в секции на национальной борьбе. Мальчик долго не хотел рассказывать матери историю из-за страха.

Сотрудники Следственного комитета Тувы возбудили уголовное дело об изнасиловании десятилетнего ребенка. Дело было возбуждено после жалобы ребенка на сексуальное насилие со стороны троих школьников из седьмого и шестого класса. Об этом сообщается на официальном сайте регионального СК. «В следственные органы поступило сообщение о совершении в отношении 10-летнего местного жителя преступления сексуального характера. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия)», — говорится в сообщении. В СМИ инцидент об изнасиловании мальчика из Тувы попал 26 января. Мальчик ходил в кружок по национальной борьбе. Спустя несколько занятий мальчик стал возвращаться домой подавленным. Его родители отмечали, что он перестал нормально спать из-за недержания. Спустя неделю мама мальчика обговорила ситуацию с мальчиком напрямую. В тот момент потерпевший признался, что его изнасиловали трое школьников в секции на национальной борьбе. Мальчик долго не хотел рассказывать матери историю из-за страха.