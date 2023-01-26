СК РФ возбудил уголовное дело после изнасилования школьниками 10-летнего мальчика

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
Следственный комитет России по Туве возбудил уголовное дело об изнасиловании мальчика тремя школьниками Фото:

Сотрудники Следственного комитета Тувы возбудили уголовное дело об изнасиловании десятилетнего ребенка. Дело было возбуждено после жалобы ребенка на сексуальное насилие со стороны троих школьников из седьмого и шестого класса. Об этом сообщается на официальном сайте регионального СК.

«В следственные органы поступило сообщение о совершении в отношении 10-летнего местного жителя преступления сексуального характера. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия)», — говорится в сообщении.

В СМИ инцидент об изнасиловании мальчика из Тувы попал 26 января. Мальчик ходил в кружок по национальной борьбе. Спустя несколько занятий мальчик стал возвращаться домой подавленным. Его родители отмечали, что он перестал нормально спать из-за недержания. Спустя неделю мама мальчика обговорила ситуацию с мальчиком напрямую. В тот момент потерпевший признался, что его изнасиловали трое школьников в секции на национальной борьбе. Мальчик долго не хотел рассказывать матери историю из-за страха.

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Сотрудники Следственного комитета Тувы возбудили уголовное дело об изнасиловании десятилетнего ребенка. Дело было возбуждено после жалобы ребенка на сексуальное насилие со стороны троих школьников из седьмого и шестого класса. Об этом сообщается на официальном сайте регионального СК. «В следственные органы поступило сообщение о совершении в отношении 10-летнего местного жителя преступления сексуального характера. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия)», — говорится в сообщении. В СМИ инцидент об изнасиловании мальчика из Тувы попал 26 января. Мальчик ходил в кружок по национальной борьбе. Спустя несколько занятий мальчик стал возвращаться домой подавленным. Его родители отмечали, что он перестал нормально спать из-за недержания. Спустя неделю мама мальчика обговорила ситуацию с мальчиком напрямую. В тот момент потерпевший признался, что его изнасиловали трое школьников в секции на национальной борьбе. Мальчик долго не хотел рассказывать матери историю из-за страха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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