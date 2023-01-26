В Екатеринбурге во время облавы на мигрантов задержали 38 человек. Фото

В Екатеринбурге провели профилактический рейд по поиску мигрантов, нарушающих российское законодательство. Во время проверки задержали 38 человек за различные нарушения, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
«Проверены места концентрации иностранных граждан: торговые точки, рынки, уличные кафе, магазины, а также прилегающие дворы на территории обслуживания отдела полиции № 11 в Железнодорожном районе. Силовики проверили 112 иностранных граждан, выявили 20 мигрантов, допустивших нарушения режима пребывания на территории РФ», — рассказали в полиции.
Еще 18 человек привлекли к ответственности за административные правонарушения, в частности, за распитие алкоголя в общественном месте и мелкое хулиганство. Также были нарушения по линии соблюдения ПДД — автомобили 10 человек были с тонировкой, что тоже является нарушением. В рейде участвовали различные подразделения областного полицейского главка и городского управления МВД, силовую поддержку оказывали бойцы спецподразделения “Гром».
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге также планируют устроить облав у на водителей. Особенно полицейские будут искать тех, кто сел за руль нетрезвым и без водительских прав.
Полиция задержала 20 мигрантов, которые находились в России без документов
Фото: УМВД по Екатеринбургу
Полицейские проверил торговые точки, рынки, уличные кафе, магазины в Железнодорожном районе
Фото: УМВД по Екатеринбургу
Всего силовики проверили 112 иностранцев
Фото: УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге провели профилактический рейд по поиску мигрантов, нарушающих российское законодательство. Во время проверки задержали 38 человек за различные нарушения, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Проверены места концентрации иностранных граждан: торговые точки, рынки, уличные кафе, магазины, а также прилегающие дворы на территории обслуживания отдела полиции № 11 в Железнодорожном районе. Силовики проверили 112 иностранных граждан, выявили 20 мигрантов, допустивших нарушения режима пребывания на территории РФ», — рассказали в полиции. Еще 18 человек привлекли к ответственности за административные правонарушения, в частности, за распитие алкоголя в общественном месте и мелкое хулиганство. Также были нарушения по линии соблюдения ПДД — автомобили 10 человек были с тонировкой, что тоже является нарушением. В рейде участвовали различные подразделения областного полицейского главка и городского управления МВД, силовую поддержку оказывали бойцы спецподразделения “Гром». Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге также планируют устроить облав у на водителей. Особенно полицейские будут искать тех, кто сел за руль нетрезвым и без водительских прав.