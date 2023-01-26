В Екатеринбурге во время облавы на мигрантов задержали 38 человек. Фото

27 января 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Полицейские проверили документы у 112 мигрантов, почти к половине из них возникли вопросы Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге провели профилактический рейд по поиску мигрантов, нарушающих российское законодательство. Во время проверки задержали 38 человек за различные нарушения, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Проверены места концентрации иностранных граждан: торговые точки, рынки, уличные кафе, магазины, а также прилегающие дворы на территории обслуживания отдела полиции № 11 в Железнодорожном районе. Силовики проверили 112 иностранных граждан, выявили 20 мигрантов, допустивших нарушения режима пребывания на территории РФ», — рассказали в полиции. Еще 18 человек привлекли к ответственности за административные правонарушения, в частности, за распитие алкоголя в общественном месте и мелкое хулиганство. Также были нарушения по линии соблюдения ПДД — автомобили 10 человек были с тонировкой, что тоже является нарушением. В рейде участвовали различные подразделения областного полицейского главка и городского управления МВД, силовую поддержку оказывали бойцы спецподразделения “Гром». Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге также планируют устроить облав у на водителей. Особенно полицейские будут искать тех, кто сел за руль нетрезвым и без водительских прав. Полиция задержала 20 мигрантов, которые находились в России без документов Фото: УМВД по Екатеринбургу Полицейские проверил торговые точки, рынки, уличные кафе, магазины в Железнодорожном районе Фото: УМВД по Екатеринбургу Всего силовики проверили 112 иностранцев Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге провели профилактический рейд по поиску мигрантов, нарушающих российское законодательство. Во время проверки задержали 38 человек за различные нарушения, рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Проверены места концентрации иностранных граждан: торговые точки, рынки, уличные кафе, магазины, а также прилегающие дворы на территории обслуживания отдела полиции № 11 в Железнодорожном районе. Силовики проверили 112 иностранных граждан, выявили 20 мигрантов, допустивших нарушения режима пребывания на территории РФ», — рассказали в полиции. Еще 18 человек привлекли к ответственности за административные правонарушения, в частности, за распитие алкоголя в общественном месте и мелкое хулиганство. Также были нарушения по линии соблюдения ПДД — автомобили 10 человек были с тонировкой, что тоже является нарушением. В рейде участвовали различные подразделения областного полицейского главка и городского управления МВД, силовую поддержку оказывали бойцы спецподразделения “Гром». Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге также планируют устроить облав у на водителей. Особенно полицейские будут искать тех, кто сел за руль нетрезвым и без водительских прав.