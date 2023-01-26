26 января 2023

В Екатеринбурге устроят облаву на пьяных водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские будут массово проверять водителей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД готовятся к массовым проверкам водителей. Искать будут тех, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции.

«С 27 по 29 января проводятся массовые проверки водителей, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе управление автомобилем в состоянии опьянения и без водительских прав», — рассказали в ГИБДД.

Инспекторы напоминают, что за управление машиной в нетрезвом виде екатеринбуржцам грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное аналогичное нарушение уже возбуждается уголовное дело.

Также в Екатеринбурге планируют провести облаву на мигрантов. Проверки пройдут в Железнодорожном районе.

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В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД готовятся к массовым проверкам водителей. Искать будут тех, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции. «С 27 по 29 января проводятся массовые проверки водителей, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе управление автомобилем в состоянии опьянения и без водительских прав», — рассказали в ГИБДД. Инспекторы напоминают, что за управление машиной в нетрезвом виде екатеринбуржцам грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное аналогичное нарушение уже возбуждается уголовное дело. Также в Екатеринбурге планируют провести облаву на мигрантов. Проверки пройдут в Железнодорожном районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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