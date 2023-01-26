В Екатеринбурге устроят облаву на пьяных водителей

27 января 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

Полицейские будут массово проверять водителей в Екатеринбурге Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД готовятся к массовым проверкам водителей. Искать будут тех, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции. «С 27 по 29 января проводятся массовые проверки водителей, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе управление автомобилем в состоянии опьянения и без водительских прав», — рассказали в ГИБДД. Инспекторы напоминают, что за управление машиной в нетрезвом виде екатеринбуржцам грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное аналогичное нарушение уже возбуждается уголовное дело. Также в Екатеринбурге планируют провести облаву на мигрантов. Проверки пройдут в Железнодорожном районе.

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД готовятся к массовым проверкам водителей. Искать будут тех, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции. «С 27 по 29 января проводятся массовые проверки водителей, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе управление автомобилем в состоянии опьянения и без водительских прав», — рассказали в ГИБДД. Инспекторы напоминают, что за управление машиной в нетрезвом виде екатеринбуржцам грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное аналогичное нарушение уже возбуждается уголовное дело. Также в Екатеринбурге планируют провести облаву на мигрантов. Проверки пройдут в Железнодорожном районе.