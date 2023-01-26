В Екатеринбурге устроят облаву на пьяных водителей

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД готовятся к массовым проверкам водителей. Искать будут тех, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, рассказали URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции.
«С 27 по 29 января проводятся массовые проверки водителей, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе управление автомобилем в состоянии опьянения и без водительских прав», — рассказали в ГИБДД.
Инспекторы напоминают, что за управление машиной в нетрезвом виде екатеринбуржцам грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное аналогичное нарушение уже возбуждается уголовное дело.
Также в Екатеринбурге планируют провести облаву на мигрантов. Проверки пройдут в Железнодорожном районе.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».