Правительство ХМАО меняет программу окружного кинофестиваля «Дух огня»

Правительство ХМАО меняет программу главного окружного кинофестиваля «Дух огня». В рамках кинофестиваля, помимо культурной части, появится и деловая. Информация об этом была размещена на сайте правительства ХМАО.
«В ходе заседания оргкомитета, которое прошло под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой, впервые в рамках фестиваля будут организованы не только конкурсная и культурная программы, но и деловая. Деловая часть разработана совместно с фондом „Росконгресс“ и Минвостокразвития России», — указано на сайте.
В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры сообщили, что в деловую программу войдут несколько мероприятий. «В программу войдут сессии и бизнес-диалоги посвященные развитию этнического кино в мире и в регионах Севера и Арктики. Мультимедийная выставка о современной этнокультуре. А также запланирована серия мероприятий, связанных с продвижением культурно-исторического наследия коренных народов Севера», — сообщила директор департамента Елена Шумакова.
Ранее URA.RU сообщало, что Эмир Кустурица стал президентом главного кинофестиваля ХМАО. Сербского режиссера и музыканта утвердили на пост президента кинофестиваля осенью 2022 года.
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