В общежитии УрФУ усилят охрану после массовой драки иностранцев

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Заседание наблюдательного совета межрегионального научно-образовательного центра. Екатеринбург , кокшаров виктор
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров рассказал, что в вузе сделали выводы после драки иностранных студентов

В общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге усилят охрану и установят видеокамеры после конфликта между иностранными студентами. Об этом на встрече с вице-губернатором Олегом Чемезовыми и представителями ГУ МВД по Свердловской области заявил ректор вуза Виктор Кокшаров, сообщает департамент информационной политики региона.

«Руководство вуза сделало ряд выводов относительно организации быта, обучения и внеучебной активности иностранных студентов. В частности, [необходимо] усилить охрану и расширить систему видеонаблюдения, усилить кадровый состав Центра адаптации иностранных обучающихся, проводить больше мероприятий, нацеленных на сплочение представителей разных этнических общностей», — передает слова Кокшарова департамент.

В ночь с 20 на 21 января в общежитии УрФУ произошла потасовка между студентами иностранными студентами. А 23 января студентов доставили в Ленинский районный суд Екатеринбурга, где семерых участников драки отправили под арест.

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В общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге усилят охрану и установят видеокамеры после конфликта между иностранными студентами. Об этом на встрече с вице-губернатором Олегом Чемезовыми и представителями ГУ МВД по Свердловской области заявил ректор вуза Виктор Кокшаров, сообщает департамент информационной политики региона. «Руководство вуза сделало ряд выводов относительно организации быта, обучения и внеучебной активности иностранных студентов. В частности, [необходимо] усилить охрану и расширить систему видеонаблюдения, усилить кадровый состав Центра адаптации иностранных обучающихся, проводить больше мероприятий, нацеленных на сплочение представителей разных этнических общностей», — передает слова Кокшарова департамент. В ночь с 20 на 21 января в общежитии УрФУ произошла потасовка между студентами иностранными студентами. А 23 января студентов доставили в Ленинский районный суд Екатеринбурга, где семерых участников драки отправили под арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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