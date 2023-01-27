В общежитии УрФУ усилят охрану после массовой драки иностранцев

27 января 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров рассказал, что в вузе сделали выводы после драки иностранных студентов Анна Майорова © URA.RU В общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге усилят охрану и установят видеокамеры после конфликта между иностранными студентами. Об этом на встрече с вице-губернатором Олегом Чемезовыми и представителями ГУ МВД по Свердловской области заявил ректор вуза Виктор Кокшаров, сообщает департамент информационной политики региона. «Руководство вуза сделало ряд выводов относительно организации быта, обучения и внеучебной активности иностранных студентов. В частности, [необходимо] усилить охрану и расширить систему видеонаблюдения, усилить кадровый состав Центра адаптации иностранных обучающихся, проводить больше мероприятий, нацеленных на сплочение представителей разных этнических общностей», — передает слова Кокшарова департамент. В ночь с 20 на 21 января в общежитии УрФУ произошла потасовка между студентами иностранными студентами. А 23 января студентов доставили в Ленинский районный суд Екатеринбурга, где семерых участников драки отправили под арест.

В общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге усилят охрану и установят видеокамеры после конфликта между иностранными студентами. Об этом на встрече с вице-губернатором Олегом Чемезовыми и представителями ГУ МВД по Свердловской области заявил ректор вуза Виктор Кокшаров, сообщает департамент информационной политики региона. «Руководство вуза сделало ряд выводов относительно организации быта, обучения и внеучебной активности иностранных студентов. В частности, [необходимо] усилить охрану и расширить систему видеонаблюдения, усилить кадровый состав Центра адаптации иностранных обучающихся, проводить больше мероприятий, нацеленных на сплочение представителей разных этнических общностей», — передает слова Кокшарова департамент. В ночь с 20 на 21 января в общежитии УрФУ произошла потасовка между студентами иностранными студентами. А 23 января студентов доставили в Ленинский районный суд Екатеринбурга, где семерых участников драки отправили под арест.