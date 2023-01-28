28 января 2023
27 января 2023

В Челябинске объявили режим «черного неба» на два дня

Синоптики предупредили челябинцев о неблагоприятных метеоусловиях
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог, НМУ. Челябинск, дым, зима, смог, нму, климат, неблагоприятные метеоусловия, мороз
При неблагоприятных метеоусловиях выбросы накапливаются в приземном слое Фото:

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Челябинске объявлен на ближайшие два дня. Об этом сообщили в министерстве экологии Челябинской области.

«С 5 утра 29 января до семи вечера 30 января объявлено предупреждение о метеорологических условиях, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое (первой степени). Система мониторинга качества атмосферного воздуха 29 января превышений не выявила», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что мониторинг состояния атмосферного воздуха продолжается. Данные по превышениям фиксируются и потом оперативно проверяются контрольно-надзорными органами.

При неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) промышленные и автомобильные выбросы накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки. Предприятиям рекомендуется снизить объем выбросов, горожанам не открывать окна и, если есть такая возможность, не выходить на улицу.

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Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Челябинске объявлен на ближайшие два дня. Об этом сообщили в министерстве экологии Челябинской области. «С 5 утра 29 января до семи вечера 30 января объявлено предупреждение о метеорологических условиях, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое (первой степени). Система мониторинга качества атмосферного воздуха 29 января превышений не выявила», — уточнили в ведомстве. Там добавили, что мониторинг состояния атмосферного воздуха продолжается. Данные по превышениям фиксируются и потом оперативно проверяются контрольно-надзорными органами. При неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) промышленные и автомобильные выбросы накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки. Предприятиям рекомендуется снизить объем выбросов, горожанам не открывать окна и, если есть такая возможность, не выходить на улицу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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