В Челябинске объявили режим «черного неба» на два дня

Синоптики предупредили челябинцев о неблагоприятных метеоусловиях

29 января 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

При неблагоприятных метеоусловиях выбросы накапливаются в приземном слое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Челябинске объявлен на ближайшие два дня. Об этом сообщили в министерстве экологии Челябинской области. «С 5 утра 29 января до семи вечера 30 января объявлено предупреждение о метеорологических условиях, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое (первой степени). Система мониторинга качества атмосферного воздуха 29 января превышений не выявила», — уточнили в ведомстве. Там добавили, что мониторинг состояния атмосферного воздуха продолжается. Данные по превышениям фиксируются и потом оперативно проверяются контрольно-надзорными органами. При неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) промышленные и автомобильные выбросы накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки. Предприятиям рекомендуется снизить объем выбросов, горожанам не открывать окна и, если есть такая возможность, не выходить на улицу.

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) в Челябинске объявлен на ближайшие два дня. Об этом сообщили в министерстве экологии Челябинской области. «С 5 утра 29 января до семи вечера 30 января объявлено предупреждение о метеорологических условиях, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое (первой степени). Система мониторинга качества атмосферного воздуха 29 января превышений не выявила», — уточнили в ведомстве. Там добавили, что мониторинг состояния атмосферного воздуха продолжается. Данные по превышениям фиксируются и потом оперативно проверяются контрольно-надзорными органами. При неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) промышленные и автомобильные выбросы накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки. Предприятиям рекомендуется снизить объем выбросов, горожанам не открывать окна и, если есть такая возможность, не выходить на улицу.