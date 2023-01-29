Бойцы ЧВК «Вагнер» доложили о бегстве боевиков «Азова»* из Клещеевки

30 января 2023 в 05:43 Размер текста - 17 +

Бойцы «Азова» вынуждены были бежать после боев с российскими военными Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения военного полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) убегали с поля боя во время боев возле Клещеевки. Об этом заявил один из военнослужащих частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». «Были с шевронами этими — свастика, не свастика. Я не знаю, чем им голову запудрили. Стараются ребята осваивать новое вооружение, но все равно бегут, бегут очень быстро», — передает слова военнослужащего ЧВК «Вагнер» РИА Новости. Кроме этого, мирные жители, которых эвакуировали российские военнослужащие, рассказали об ужасном обращении со стороны бойцов полка «Азов». «С людьми обращаются очень ужасно. Не дают из дома выйти. Один дед рассказывал, что его просто побили, он чего-то им не дал», — добавил боец ЧВК «Вагнер». Ранее URA.RU сообщало, что на Украине возрождается военный полк «Азов», который российские военные уничтожили во время освобождения Мариуполя. В ходе ожесточенных боев войскам РФ удалось уничтожить полк, а часть его солдат взять в плен. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. *«Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подразделения военного полка «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) убегали с поля боя во время боев возле Клещеевки. Об этом заявил один из военнослужащих частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». «Были с шевронами этими — свастика, не свастика. Я не знаю, чем им голову запудрили. Стараются ребята осваивать новое вооружение, но все равно бегут, бегут очень быстро», — передает слова военнослужащего ЧВК «Вагнер» РИА Новости. Кроме этого, мирные жители, которых эвакуировали российские военнослужащие, рассказали об ужасном обращении со стороны бойцов полка «Азов». «С людьми обращаются очень ужасно. Не дают из дома выйти. Один дед рассказывал, что его просто побили, он чего-то им не дал», — добавил боец ЧВК «Вагнер». Ранее URA.RU сообщало, что на Украине возрождается военный полк «Азов», который российские военные уничтожили во время освобождения Мариуполя. В ходе ожесточенных боев войскам РФ удалось уничтожить полк, а часть его солдат взять в плен. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. *«Азов» признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ