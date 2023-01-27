Читатели Die Welt разозлились на Бербок из-за ее слов о войне против РФ

28 января 2023 в 06:34 Размер текста - 17 +

Читатели Die Welt призвали Олафа Шольца убедить Бербок подать в отставку из-за ее заявлений об РФ Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после ее слов о «войне против России» и призвали ее подать в отставку. Свое мнение они выразили в комментариях к статье. «Это в любом случае абсолютно недопустимо. Если у нее есть хоть минимум ответственности за нашу страну и за Европу, она должна подать в отставку», — заявил один из читателей Die Welt под никнеймом Ansgar B. Другой читатель Werner Masche призвала канцлера Германии Олафа Шольца признать «гражданку Бербок опасностью для страны» и «погнать с поста». «Господин Шольц, выбирайте, кто из вас двоих врет. Или вы, говорящий о том, что мы не находимся в состоянии войны с Россией, — или ваша госпожа министр иностранных дел. В зависимости от вашего ответа один из вас должен уйти в отставку!» — поддержал пользователь Norbert S. «А что можно еще ожидать от женщины, которая фальсифицировала собственную биографию и без надлежащего образования заняла такой высокий пост?» — задался вопросом Гудрун С. Пользователь указал на имеющиеся у Бербок противоречия в биографии. «Куда смотрит бундесканцлер?», — возмутился Kay B. «В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Но для этой дамы сие правило не работает. Она сначала говорит, а потом думает», — заключил читатель Holger D. Ранее глава МИД Германии Анналены Бербок заявила о том, что Запад «ведет войну против России». При этом в ведомстве высказались, что не считают страну участницей конфликта между Россией и Украиной. Из-за таких противоречий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала прояснить ситуацию, передает RT. Позже в Германии попытались объясниться из-за слов Бербок о России, пишет МК. Германия активно поддерживает Киев в спецоперации РФ и помогает военной помощью. Накануне власти ФРГ решили отправить Киеву 14 танков Leopard 2. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после ее слов о «войне против России» и призвали ее подать в отставку. Свое мнение они выразили в комментариях к статье. «Это в любом случае абсолютно недопустимо. Если у нее есть хоть минимум ответственности за нашу страну и за Европу, она должна подать в отставку», — заявил один из читателей Die Welt под никнеймом Ansgar B. Другой читатель Werner Masche призвала канцлера Германии Олафа Шольца признать «гражданку Бербок опасностью для страны» и «погнать с поста». «Господин Шольц, выбирайте, кто из вас двоих врет. Или вы, говорящий о том, что мы не находимся в состоянии войны с Россией, — или ваша госпожа министр иностранных дел. В зависимости от вашего ответа один из вас должен уйти в отставку!» — поддержал пользователь Norbert S. «А что можно еще ожидать от женщины, которая фальсифицировала собственную биографию и без надлежащего образования заняла такой высокий пост?» — задался вопросом Гудрун С. Пользователь указал на имеющиеся у Бербок противоречия в биографии. «Куда смотрит бундесканцлер?», — возмутился Kay B. «В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Но для этой дамы сие правило не работает. Она сначала говорит, а потом думает», — заключил читатель Holger D. Ранее глава МИД Германии Анналены Бербок заявила о том, что Запад «ведет войну против России». При этом в ведомстве высказались, что не считают страну участницей конфликта между Россией и Украиной. Из-за таких противоречий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала прояснить ситуацию, передает RT. Позже в Германии попытались объясниться из-за слов Бербок о России, пишет МК. Германия активно поддерживает Киев в спецоперации РФ и помогает военной помощью. Накануне власти ФРГ решили отправить Киеву 14 танков Leopard 2.