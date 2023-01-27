Читатели Die Welt разозлились на Бербок из-за ее слов о войне против РФ

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после ее слов о «войне против России» и призвали ее подать в отставку. Свое мнение они выразили в комментариях к статье.
«Это в любом случае абсолютно недопустимо. Если у нее есть хоть минимум ответственности за нашу страну и за Европу, она должна подать в отставку», — заявил один из читателей Die Welt под никнеймом Ansgar B.
Другой читатель Werner Masche призвала канцлера Германии Олафа Шольца признать «гражданку Бербок опасностью для страны» и «погнать с поста». «Господин Шольц, выбирайте, кто из вас двоих врет. Или вы, говорящий о том, что мы не находимся в состоянии войны с Россией, — или ваша госпожа министр иностранных дел. В зависимости от вашего ответа один из вас должен уйти в отставку!» — поддержал пользователь Norbert S.
«А что можно еще ожидать от женщины, которая фальсифицировала собственную биографию и без надлежащего образования заняла такой высокий пост?» — задался вопросом Гудрун С. Пользователь указал на имеющиеся у Бербок противоречия в биографии.
«Куда смотрит бундесканцлер?», — возмутился Kay B. «В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Но для этой дамы сие правило не работает. Она сначала говорит, а потом думает», — заключил читатель Holger D.
Ранее глава МИД Германии Анналены Бербок заявила о том, что Запад «ведет войну против России». При этом в ведомстве высказались, что не считают страну участницей конфликта между Россией и Украиной. Из-за таких противоречий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала прояснить ситуацию, передает RT. Позже в Германии попытались объясниться из-за слов Бербок о России, пишет МК. Германия активно поддерживает Киев в спецоперации РФ и помогает военной помощью. Накануне власти ФРГ решили отправить Киеву 14 танков Leopard 2.
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Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок после ее слов о «войне против России» и призвали ее подать в отставку. Свое мнение они выразили в комментариях к статье. «Это в любом случае абсолютно недопустимо. Если у нее есть хоть минимум ответственности за нашу страну и за Европу, она должна подать в отставку», — заявил один из читателей Die Welt под никнеймом Ansgar B. Другой читатель Werner Masche призвала канцлера Германии Олафа Шольца признать «гражданку Бербок опасностью для страны» и «погнать с поста». «Господин Шольц, выбирайте, кто из вас двоих врет. Или вы, говорящий о том, что мы не находимся в состоянии войны с Россией, — или ваша госпожа министр иностранных дел. В зависимости от вашего ответа один из вас должен уйти в отставку!» — поддержал пользователь Norbert S. «А что можно еще ожидать от женщины, которая фальсифицировала собственную биографию и без надлежащего образования заняла такой высокий пост?» — задался вопросом Гудрун С. Пользователь указал на имеющиеся у Бербок противоречия в биографии. «Куда смотрит бундесканцлер?», — возмутился Kay B. «В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Но для этой дамы сие правило не работает. Она сначала говорит, а потом думает», — заключил читатель Holger D. Ранее глава МИД Германии Анналены Бербок заявила о том, что Запад «ведет войну против России». При этом в ведомстве высказались, что не считают страну участницей конфликта между Россией и Украиной. Из-за таких противоречий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала прояснить ситуацию, передает RT. Позже в Германии попытались объясниться из-за слов Бербок о России, пишет МК. Германия активно поддерживает Киев в спецоперации РФ и помогает военной помощью. Накануне власти ФРГ решили отправить Киеву 14 танков Leopard 2.