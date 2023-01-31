31 января 2023

В девять пермских школ пришли сообщения о заложенной бомбе

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападение на учеников, школа 127. Пермь, эвакуация, пожарная машина, кинолог, служебная собака, школа 127, полиция, кинологическая служба, овчарка
Сообщения оказались ложными Фото:

В школы Ординского и Октябрського округов Пермского края поступили сообщения о минировании. Всего угрожающие письма по электронной почте получило девять школ.

«Это оказались не учебные антитеррористические мероприятия. По электронной почте в образовательные учреждения были направлены электронные письма с угрозой, что школа будет взорвана», — сообщили 59.RU со ссылкой на слова начальника отдела по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и экологической безопасности администрации Ординского муниципального округа Валентина Коновалова.

В Ординском округе угрозы получили школы в Орде, Ашапе и Карьево. В Октябрьском округе — школы Сарса, Октябрьского. Находящихся в школах людей эвакуировали. Руководство двух учебных заведений прокомментировало изданию, что угрозы детям и сотрудникам нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре ушедшего года подобные сообщения получали суды города Перми. Угрозы также не было обнаружено.

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В школы Ординского и Октябрського округов Пермского края поступили сообщения о минировании. Всего угрожающие письма по электронной почте получило девять школ. «Это оказались не учебные антитеррористические мероприятия. По электронной почте в образовательные учреждения были направлены электронные письма с угрозой, что школа будет взорвана», — сообщили 59.RU со ссылкой на слова начальника отдела по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и экологической безопасности администрации Ординского муниципального округа Валентина Коновалова. В Ординском округе угрозы получили школы в Орде, Ашапе и Карьево. В Октябрьском округе — школы Сарса, Октябрьского. Находящихся в школах людей эвакуировали. Руководство двух учебных заведений прокомментировало изданию, что угрозы детям и сотрудникам нет. Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре ушедшего года подобные сообщения получали суды города Перми. Угрозы также не было обнаружено.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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