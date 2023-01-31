В девять пермских школ пришли сообщения о заложенной бомбе

01 февраля 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Сообщения оказались ложными Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В школы Ординского и Октябрського округов Пермского края поступили сообщения о минировании. Всего угрожающие письма по электронной почте получило девять школ. «Это оказались не учебные антитеррористические мероприятия. По электронной почте в образовательные учреждения были направлены электронные письма с угрозой, что школа будет взорвана», — сообщили 59.RU со ссылкой на слова начальника отдела по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и экологической безопасности администрации Ординского муниципального округа Валентина Коновалова. В Ординском округе угрозы получили школы в Орде, Ашапе и Карьево. В Октябрьском округе — школы Сарса, Октябрьского. Находящихся в школах людей эвакуировали. Руководство двух учебных заведений прокомментировало изданию, что угрозы детям и сотрудникам нет. Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре ушедшего года подобные сообщения получали суды города Перми. Угрозы также не было обнаружено.

В школы Ординского и Октябрського округов Пермского края поступили сообщения о минировании. Всего угрожающие письма по электронной почте получило девять школ. «Это оказались не учебные антитеррористические мероприятия. По электронной почте в образовательные учреждения были направлены электронные письма с угрозой, что школа будет взорвана», — сообщили 59.RU со ссылкой на слова начальника отдела по делам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и экологической безопасности администрации Ординского муниципального округа Валентина Коновалова. В Ординском округе угрозы получили школы в Орде, Ашапе и Карьево. В Октябрьском округе — школы Сарса, Октябрьского. Находящихся в школах людей эвакуировали. Руководство двух учебных заведений прокомментировало изданию, что угрозы детям и сотрудникам нет. Ранее URA.RU сообщало, что в ноябре ушедшего года подобные сообщения получали суды города Перми. Угрозы также не было обнаружено.