Талантливых юных свердловчан отправят на запуск ракеты

02 февраля 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Поехать на космодром смогут ребята в возрасте от 12 до 18 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Школьники из Свердловской области представят свои инженерные разработки на форуме «Семихатовские чтения» в Екатеринбурге, который ежегодно проводит «НПО автоматики» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Победители конкурса смогут поехать на космодром. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Для школьников „Семихатовские чтения“ — это уникальная возможность заявить о себе, доказать состоятельность и перспективность своих проектов и инженерных решений, а также увидеть пуск ракеты-носителя», — рассказал генеральный директор «НПО автоматики» Михаил Изюмов. По его словам, сотрудники компании во время форума будут готовы проконсультировать ребят, когда они начнут работать над своими проектами. В этом году форум будет посвящен теме «60 лет со дня первого полета женщины в космос». Поучаствовать в нем могут юные свердловчане в возрасте от 12 до 18 лет. Заявки на «Семихатовские чтения» ждут на электронной почте semikhatovskie@yandex.ru до 28 февраля, работу необходимо представить до 31 марта. Подводить итоги и награждать победителей будут 20 апреля во Дворце молодежи. В 2015 году школьники из Свердловской области уже отправлялись на запуск космического корабля с космодрома Байконур. Тогда победителями «Семихатовских чтений» стали шесть ребят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Школьники из Свердловской области представят свои инженерные разработки на форуме «Семихатовские чтения» в Екатеринбурге, который ежегодно проводит «НПО автоматики» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Победители конкурса смогут поехать на космодром. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Для школьников „Семихатовские чтения“ — это уникальная возможность заявить о себе, доказать состоятельность и перспективность своих проектов и инженерных решений, а также увидеть пуск ракеты-носителя», — рассказал генеральный директор «НПО автоматики» Михаил Изюмов. По его словам, сотрудники компании во время форума будут готовы проконсультировать ребят, когда они начнут работать над своими проектами. В этом году форум будет посвящен теме «60 лет со дня первого полета женщины в космос». Поучаствовать в нем могут юные свердловчане в возрасте от 12 до 18 лет. Заявки на «Семихатовские чтения» ждут на электронной почте semikhatovskie@yandex.ru до 28 февраля, работу необходимо представить до 31 марта. Подводить итоги и награждать победителей будут 20 апреля во Дворце молодежи. В 2015 году школьники из Свердловской области уже отправлялись на запуск космического корабля с космодрома Байконур. Тогда победителями «Семихатовских чтений» стали шесть ребят.