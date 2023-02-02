В спецоперации на Украине погиб свердловский ветеран боевых действий

Житель Новоуральска Алексей Савин погиб в ходе спецоперации на Украине

02 февраля 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Прощание с Алексеем Савиным пройдет 3 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе выполнения боевых задач в спецоперации на Украине погиб 42-летний ветеран боевых действий на Северном Кавказе Алексей Савин из Новоуральска. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев. «Савин Алексей — ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Когда назрела необходимость, вот такие мужественные и сильные духом земляки встали и пошли защищать суверенитет Родины. Алексей Владимирович героически погиб, защищая семью, город, страну», — написал Тюменцев. Также глава Новоуральского ГО приложил фото Алексея, которое было сделано им перед последним боем. «Он был не только настоящим мужчиной-воином, но и замечательным сыном, любящим мужем, заботливым братом, настоящим другом и верным товарищем. Выражаю соболезнования родным и близким Савина Алексея Владимировича», — сообщил глава. Прощание с Савиным пройдет 3 февраля. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель заключается в защите мирного населения Донбасса, а также денацификации и демилитаризации страны. Алексей Савин имел боевой опыт: мужчина являлся ветераном боевых действий на Северном Кавказе Фото: личная страница главы Новоуральского городского округа Вячеслава Тюменцева

В ходе выполнения боевых задач в спецоперации на Украине погиб 42-летний ветеран боевых действий на Северном Кавказе Алексей Савин из Новоуральска. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев. «Савин Алексей — ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Когда назрела необходимость, вот такие мужественные и сильные духом земляки встали и пошли защищать суверенитет Родины. Алексей Владимирович героически погиб, защищая семью, город, страну», — написал Тюменцев. Также глава Новоуральского ГО приложил фото Алексея, которое было сделано им перед последним боем. «Он был не только настоящим мужчиной-воином, но и замечательным сыном, любящим мужем, заботливым братом, настоящим другом и верным товарищем. Выражаю соболезнования родным и близким Савина Алексея Владимировича», — сообщил глава. Прощание с Савиным пройдет 3 февраля. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель заключается в защите мирного населения Донбасса, а также денацификации и демилитаризации страны.