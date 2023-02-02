В спецоперации на Украине погиб свердловский ветеран боевых действий

Житель Новоуральска Алексей Савин погиб в ходе спецоперации на Украине
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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской
Прощание с Алексеем Савиным пройдет 3 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе выполнения боевых задач в спецоперации на Украине погиб 42-летний ветеран боевых действий на Северном Кавказе Алексей Савин из Новоуральска. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев.

«Савин Алексей — ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Когда назрела необходимость, вот такие мужественные и сильные духом земляки встали и пошли защищать суверенитет Родины. Алексей Владимирович героически погиб, защищая семью, город, страну», — написал Тюменцев.

Также глава Новоуральского ГО приложил фото Алексея, которое было сделано им перед последним боем. «Он был не только настоящим мужчиной-воином, но и замечательным сыном, любящим мужем, заботливым братом, настоящим другом и верным товарищем. Выражаю соболезнования родным и близким Савина Алексея Владимировича», — сообщил глава. Прощание с Савиным пройдет 3 февраля.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель заключается в защите мирного населения Донбасса, а также денацификации и демилитаризации страны.

Алексей Савин имел боевой опыт: мужчина являлся ветераном боевых действий на Северном Кавказе
Фото:

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В ходе выполнения боевых задач в спецоперации на Украине погиб 42-летний ветеран боевых действий на Северном Кавказе Алексей Савин из Новоуральска. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев. «Савин Алексей — ветеран боевых действий на Северном Кавказе. Когда назрела необходимость, вот такие мужественные и сильные духом земляки встали и пошли защищать суверенитет Родины. Алексей Владимирович героически погиб, защищая семью, город, страну», — написал Тюменцев. Также глава Новоуральского ГО приложил фото Алексея, которое было сделано им перед последним боем. «Он был не только настоящим мужчиной-воином, но и замечательным сыном, любящим мужем, заботливым братом, настоящим другом и верным товарищем. Выражаю соболезнования родным и близким Савина Алексея Владимировича», — сообщил глава. Прощание с Савиным пройдет 3 февраля. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель заключается в защите мирного населения Донбасса, а также денацификации и демилитаризации страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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