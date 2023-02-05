Пермяк раскладывает в разных местах города разноцветных медвежат. Фото

06 февраля 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Медвежат будет всего 300 Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермяк Станислав Хомяков под псевдонимом BIRGS придумал проект «Mishka 300», в рамках которого он своими руками создает дизайнерские фигурки медвежат и расставляет их в разные значимые места Перми. В его планах расставить все 300 мишек к юбилею города. Стрит-арт художник рассказал URA.RU о планах, где окажется последний, трехсотый медвежонок. «Проект «Mishka 300 — это стрит-арт инсталляция, где выставочным залом является городская среда, а экспонаты представлены по всей Перми (и не только). Скоро Пермь отметит трехсотлетие и, по такому случаю, я запустил данный арт-проект. И не знаю, как проект разовьется, но надеюсь, что последний трехсотый мишка примет активное участие в официальном праздновании юбилея», — рассказал URA.RU Станислав Хомяков. Автор мишек поясняет, что каждая фигурка уникальна и скрывает тайный смысл и подтекст. Пермяки могут увидеть медвежонка где угодно. К примеру, на карнизе «Башни смерти», на фасаде старейшего дома по улице Луначарского, около памятников архитектуры, в популярных кофейнях. Один мишка вырвался за пределы Перми и расположился в Екатеринбурге рядом с Ельцин-центром. На данный момент разложено уже около 30 мишек, но, к сожалению, как отмечает Станислав Хомяков, многих медвежат уже кто-то либо сломал, либо украл. Но автора это не останавливает, всех мишек он фотографирует, снимает на видео и выкладывает самые интересные экземпляры в свои соцсети. А пермяков, встретившихся с его медвежатами, призывает с ними фотографироваться и тоже делиться с друзьями фотографиями. Мишек можно найти в любом месте города Владислав Хомяков Автор со своим медвежонком — в Екатеринбурге Владислав Хомяков Такого медвежонка можно было найти рядом с Домом Грибушиных Владислав Хомяков Запечатленный момент появления мишки в городской среде Владислав Хомяков Самых интересных медвежат автор фотографирует и выкладывает в соцсети Владислав Хомяков Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермяк Станислав Хомяков под псевдонимом BIRGS придумал проект «Mishka 300», в рамках которого он своими руками создает дизайнерские фигурки медвежат и расставляет их в разные значимые места Перми. В его планах расставить все 300 мишек к юбилею города. Стрит-арт художник рассказал URA.RU о планах, где окажется последний, трехсотый медвежонок. «Проект «Mishka 300 — это стрит-арт инсталляция, где выставочным залом является городская среда, а экспонаты представлены по всей Перми (и не только). Скоро Пермь отметит трехсотлетие и, по такому случаю, я запустил данный арт-проект. И не знаю, как проект разовьется, но надеюсь, что последний трехсотый мишка примет активное участие в официальном праздновании юбилея», — рассказал URA.RU Станислав Хомяков. Автор мишек поясняет, что каждая фигурка уникальна и скрывает тайный смысл и подтекст. Пермяки могут увидеть медвежонка где угодно. К примеру, на карнизе «Башни смерти», на фасаде старейшего дома по улице Луначарского, около памятников архитектуры, в популярных кофейнях. Один мишка вырвался за пределы Перми и расположился в Екатеринбурге рядом с Ельцин-центром. На данный момент разложено уже около 30 мишек, но, к сожалению, как отмечает Станислав Хомяков, многих медвежат уже кто-то либо сломал, либо украл. Но автора это не останавливает, всех мишек он фотографирует, снимает на видео и выкладывает самые интересные экземпляры в свои соцсети. А пермяков, встретившихся с его медвежатами, призывает с ними фотографироваться и тоже делиться с друзьями фотографиями.