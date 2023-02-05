Фонд властей ХМАО сделал заявление о скандале с помощником губернатора Комаровой

Фонд властей ХМАО пообещал оказать содействие силовикам в расследовании уголовного дела с помощником губернатора Комаровой

06 февраля 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Фонд властей ХМАО пообещал оказать содействие силовикам в уголовном деле с помощником губернатора Фото: Сергей Русанов © URA.RU Помощник губернатора ХМАО Михаил Слинкин, который является подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве, получал меры поддержки от окружного фонда гражданских инициатив. В случае, если информация о мошенничестве подтвердится, фонд пообещал оказать содействие силовикам. Информацию об этом опубликовали на официальной странице фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» в соцсети «ВКонтакте». «В случае, если информация, представленная в СМИ, о том, что в составе заявки данной общественной организации присутствуют подложные документы, подтвердится, то оценку действиям Михаила Слинкина дадут правоохранительные органы, руководствуясь нормами российского законодательства. Фонд, как пострадавшая сторона, окажет необходимое содействие в проведении следственных мероприятий», — сказано в сообщении. В сообщении добавили, что в 2 февраля в фонде завершились проверки, которые не подтвердили причастность сотрудников фонда к преступлению. «Никаких обвинений в адрес сотрудников фонда правоохранителями не предъявлено», — заключили в Центре. Ранее URA.RU писало, что помощник губернатора ХМАО Михаил Слинкин, который также является руководителем общественной организации «Олимпийский совет Югры», стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве. Предварительно, во время пандемии он предоставлял документы на компенсацию арендных платежей, но указывал при этом фиктивные адреса. После этого он подал в отставку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Помощник губернатора ХМАО Михаил Слинкин, который является подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве, получал меры поддержки от окружного фонда гражданских инициатив. В случае, если информация о мошенничестве подтвердится, фонд пообещал оказать содействие силовикам. Информацию об этом опубликовали на официальной странице фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» в соцсети «ВКонтакте». «В случае, если информация, представленная в СМИ, о том, что в составе заявки данной общественной организации присутствуют подложные документы, подтвердится, то оценку действиям Михаила Слинкина дадут правоохранительные органы, руководствуясь нормами российского законодательства. Фонд, как пострадавшая сторона, окажет необходимое содействие в проведении следственных мероприятий», — сказано в сообщении. В сообщении добавили, что в 2 февраля в фонде завершились проверки, которые не подтвердили причастность сотрудников фонда к преступлению. «Никаких обвинений в адрес сотрудников фонда правоохранителями не предъявлено», — заключили в Центре. Ранее URA.RU писало, что помощник губернатора ХМАО Михаил Слинкин, который также является руководителем общественной организации «Олимпийский совет Югры», стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве. Предварительно, во время пандемии он предоставлял документы на компенсацию арендных платежей, но указывал при этом фиктивные адреса. После этого он подал в отставку.