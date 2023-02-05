В Екатеринбурге пройдет новый международный музыкальный фестиваль

В Екатеринбурге проведут фестиваль электронной музыки Trip Music Festival Ural

Два крупных фестиваля намечены в этом году для любителей электронной музыки Фото: Размик Закарян © URA.RU

Организаторы мероприятий решили развивать сферу электронной музыки в Екатеринбурге, поэтому в городе проведут дополнительный музыкальный техно-фестиваль. Так, 25 марта любители хауса смогут посетить Trip Music Festival Ural, на который ждут гостя из Турции. Информация об этом появилась на сайте концертной площадки TeleClub.

«25 марта в Телеклубе Trip Music Festival Ural. Хэдлайнеры: Turker [live] из Турции, Agassi (один из серьезнейших организаторов техно-, хаус-, транс-ивэнтов на юге России — при. ред.), Samir Kuliev», — указано в описании к мероприятию.

Сейчас в наличии билеты трех категорий: танцпол за 1000 рублей, место за стойкой в VIP-зоне на втором этаже с панорамным видом — 2000 рублей и VIP-ложи со столами от 4000 до 10 000 рублей. Фестиваль стартует 25 марта в 23:00.

Ранее стало известно, что в Екатеринбург приедут 150 диджеев ради техно-вечеринки MEHANIKA OPEN-AIR FESTIVAL. Мероприятие пройдет на шести площадках внутри и возле TeleClub. Кроме этого, гостям фестиваля обещают пиротехническое шоу, огненные пушки и фотозоны.