В ХМАО более чем на треть снизилось количество первокурсников

07 февраля 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

Снижение количества студентов, зачисленных на первый курс составило 37% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В вузы Ханты-Мансийского автономного округа в 2022 году было зачислено в студенты на 37% меньше человек, чем в 2021. Об этом сообщается на сайте НИУ «Высшая школа экономики». «В приемную кампанию прошлого года 11 регионов России зачислили 284 330 абитуриентов, что составляет больше половины от всего числа поступивших выпускников школ. Меньше студентов, зачисленных на 1-й курс, в 2022 г. стало в ХМАО (минус 37%), Смоленской (минус 26%) и Пензенской (минус 20%) областях», — приводятся статистические данные. Основной причиной снижения считается падение бюджетного и платного приема в вузах региона. Стоит отметить, что ХМАО вошел в число регионов, в которых среднегодовая стоимость обучения выросла больше чем условный размер инфляции за период — 10,6%. Помимо Югры, в этот список вошла Костромская область, Камчатский край и Амурская область. Ранее URA.RU сообщало, что Нижневартовский государственный университет занял первое место в рейтинге вузов по воспитанию студентов, составленного Минобрнауки РФ и Росмолодежи. Вузы оценивали по вовлеченности студентов в молодежную политику, удовлетворенности студентов инфраструктурой университета и внеучебной деятельности, а также по уровню доверия к ректору.

В вузы Ханты-Мансийского автономного округа в 2022 году было зачислено в студенты на 37% меньше человек, чем в 2021. Об этом сообщается на сайте НИУ «Высшая школа экономики». «В приемную кампанию прошлого года 11 регионов России зачислили 284 330 абитуриентов, что составляет больше половины от всего числа поступивших выпускников школ. Меньше студентов, зачисленных на 1-й курс, в 2022 г. стало в ХМАО (минус 37%), Смоленской (минус 26%) и Пензенской (минус 20%) областях», — приводятся статистические данные. Основной причиной снижения считается падение бюджетного и платного приема в вузах региона. Стоит отметить, что ХМАО вошел в число регионов, в которых среднегодовая стоимость обучения выросла больше чем условный размер инфляции за период — 10,6%. Помимо Югры, в этот список вошла Костромская область, Камчатский край и Амурская область. Ранее URA.RU сообщало, что Нижневартовский государственный университет занял первое место в рейтинге вузов по воспитанию студентов, составленного Минобрнауки РФ и Росмолодежи. Вузы оценивали по вовлеченности студентов в молодежную политику, удовлетворенности студентов инфраструктурой университета и внеучебной деятельности, а также по уровню доверия к ректору.