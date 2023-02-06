Суд отправил в колонию свердловчанку, до смерти избившую трехмесячного сына за плач

Суд отправил в колонию на шесть лет жительницу Екатеринбурга, которая до смерти избила своего трехмесячного сына из-за того, что он громко плакал. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.
«Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил виновной наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры. Инцидент произошел в марте 2021 года на улице Колхозников в Екатеринбурге.
Силовики установили, что женщина девять раз ударила своего трехмесячного сына, который громко плакал. Младенец умер на месте. Приезжавшие медики не смогли ничего сделать и констатировали смерть.
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