06 февраля 2023

Суд отправил в колонию свердловчанку, до смерти избившую трехмесячного сына за плач

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция задержала женщину после жестокого убийства младенца Фото:

Суд отправил в колонию на шесть лет жительницу Екатеринбурга, которая до смерти избила своего трехмесячного сына из-за того, что он громко плакал. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил виновной наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры. Инцидент произошел в марте 2021 года на улице Колхозников в Екатеринбурге.

Силовики установили, что женщина девять раз ударила своего трехмесячного сына, который громко плакал. Младенец умер на месте. Приезжавшие медики не смогли ничего сделать и констатировали смерть.

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Суд отправил в колонию на шесть лет жительницу Екатеринбурга, которая до смерти избила своего трехмесячного сына из-за того, что он громко плакал. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил виновной наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры. Инцидент произошел в марте 2021 года на улице Колхозников в Екатеринбурге. Силовики установили, что женщина девять раз ударила своего трехмесячного сына, который громко плакал. Младенец умер на месте. Приезжавшие медики не смогли ничего сделать и констатировали смерть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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