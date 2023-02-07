Владимир Путин поздравил свердловчанку с днем рождения. Фото

08 февраля 2023 в 06:25 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отправил поздравительное письмо Анне Гречишкиной из Дегтярска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительницу Дегтярска Анну Гречишкину президент России Владимир Путин поздравил со столетием. Поздравительное письмо от российского лидера 7 февраля передал глава города Вадим Пильников, сообщает пресс-служба администрации. «Свой вековой юбилей 7 февраля отметила Анна Ивановна Гречишкина. Ей вручили памятные подарки, цветы и письмо с персональным поздравлением от Владимира Путина», — пишет пресс-служба администрации Дегтярска в соцсети «ВКонтакте». Анна Гречишкина — ветеран Великой Отечественной войны. В Дегтярск Гречишкина приехала в 1952 году, и первое время работала на стройке. В 1967 году она устроилась в вечернюю школу, где проработала до выхода на пенсию. «В 1982 году Анна Ивановна пробегала в день по пять километров и всегда очень много времени проводила в движении. Сейчас она обязательно гуляет каждый день по два часа», — подчеркнули в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин поздравил жительницу Тавды, труженицу тыла Марию Казарову, которой 27 октября 2022 года исполнилось 90 лет. Российский лидер отправил ей телеграмму. Анне Гречишкиной (третья слева) исполнилось 100 лет Фото: сообщество «Администрация ГО Дегтярск» в соцсети «ВКонтакте»

Жительницу Дегтярска Анну Гречишкину президент России Владимир Путин поздравил со столетием. Поздравительное письмо от российского лидера 7 февраля передал глава города Вадим Пильников, сообщает пресс-служба администрации. «Свой вековой юбилей 7 февраля отметила Анна Ивановна Гречишкина. Ей вручили памятные подарки, цветы и письмо с персональным поздравлением от Владимира Путина», — пишет пресс-служба администрации Дегтярска в соцсети «ВКонтакте». Анна Гречишкина — ветеран Великой Отечественной войны. В Дегтярск Гречишкина приехала в 1952 году, и первое время работала на стройке. В 1967 году она устроилась в вечернюю школу, где проработала до выхода на пенсию. «В 1982 году Анна Ивановна пробегала в день по пять километров и всегда очень много времени проводила в движении. Сейчас она обязательно гуляет каждый день по два часа», — подчеркнули в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин поздравил жительницу Тавды, труженицу тыла Марию Казарову, которой 27 октября 2022 года исполнилось 90 лет. Российский лидер отправил ей телеграмму.