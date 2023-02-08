Пермский автовокзал накопил убытки на 100 миллионов рублей

Пермский автовокзал является убыточным с 2020 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермское КГУП «Автовокзал», учредителями которого являются краевые власти, по итогам девяти месяцев 2022 года накопило убытки на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщается в техзадании на проведение ежегодного обязательного аудита финансовой отчетности предприятия. Документ опубликован в сервисе СБИС.

«Отчетные показатели ПКГУП „Автовокзал“ за девять месяцев 2022 года. Выручка от продаж — 406,7 млн рублей, чистый убыток — 113 млн рублей», — сообщается в документе.

По данным СБИС, предприятие является убыточным с 2020 года. Тогда убытки автовокзала составили более 80 млн рублей, а в 2021 году они увеличились до 156 млн рублей. Собственниками ПКГУП являются министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, а также региональный минтранс. Ранее URA.RU рассказывало, что предприятие было включено в план приватизации краевого госимущества на 2022—2024 годы. Соответствующий закон приняли депутаты пермского Законодательного собрания.