В гипермаркетах «Магнит» в ХМАО появились умные весы

Умные весы в «Магните» сами распознают продукты Фото: Илья Московец © URA.RU

Магазины сети «Магнит» в Нижневартовске взяли на вооружение новейшие цифровые технологии: теперь весы, на которых покупатели взвешивают товар, сами распознают продукты. Нововведение оценил посетитель гипермаркета, ему новинка понравилась.

«Теперь не надо запоминать номер, написанный на ценнике, — удобно. Похоже, весы узнают только овощи и фрукты, занесенные в систему, другие предметы они не распознают», — поделился впечатлениями покупатель.

На весах размещена видеокамера, с помощью которой весы делают снимок и сравнивают его с изображением, занесенным в базу данных. Если система не может идентифицировать продукт, то она предлагает покупателю сделать выбор самому.

Для выяснения подробностей об инновации редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу торговой сети «Магнит». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка Игрим в Березовском районе пожаловались на пустые полки в торговых точках сети «Магнит». После публикации на нашем сайте компания завезла партию продуктов в населенный пункт.