09 февраля 2023

СКР взял на контроль дело свердловских акушеров, из-за которых ребенок стал инвалидом

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В Нижней Туре организовали проверку после сообщений о том, что врачи некачественно оказали помощь роженице Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку, которую организовали в больнице Нижней Туре (Свердловская область). По информации из СМИ, врачи местной больницы оказали роженице неквалифицированную помощь, в итоге ребенок родился с ДЦП. Информация об этом появилась в telegram-канале информационного центра СК России.

«Глава СК России поставил на контроль проверку, связанную с оказанием медицинской помощи при родовспоможении жительнице Нижней Туры. В СМИ сообщается о страдающем детским церебральным параличом ребенке-инвалиде. Утверждается, что заболевание он приобрел вследствие оказания неквалифицированной медпомощи его матери при родовспоможении в апреле 2022 года», — говорится в сообщении ведомства.

Проверку ведет СУ СКР по Свердловской области. Руководитель областного следкома представит доклад Бастрыкину о ходе проверки.

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку, которую организовали в больнице Нижней Туре (Свердловская область). По информации из СМИ, врачи местной больницы оказали роженице неквалифицированную помощь, в итоге ребенок родился с ДЦП. Информация об этом появилась в telegram-канале информационного центра СК России. «Глава СК России поставил на контроль проверку, связанную с оказанием медицинской помощи при родовспоможении жительнице Нижней Туры. В СМИ сообщается о страдающем детским церебральным параличом ребенке-инвалиде. Утверждается, что заболевание он приобрел вследствие оказания неквалифицированной медпомощи его матери при родовспоможении в апреле 2022 года», — говорится в сообщении ведомства. Проверку ведет СУ СКР по Свердловской области. Руководитель областного следкома представит доклад Бастрыкину о ходе проверки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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