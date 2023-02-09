СКР взял на контроль дело свердловских акушеров, из-за которых ребенок стал инвалидом

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку, которую организовали в больнице Нижней Туре (Свердловская область). По информации из СМИ, врачи местной больницы оказали роженице неквалифицированную помощь, в итоге ребенок родился с ДЦП. Информация об этом появилась в telegram-канале информационного центра СК России.
«Глава СК России поставил на контроль проверку, связанную с оказанием медицинской помощи при родовспоможении жительнице Нижней Туры. В СМИ сообщается о страдающем детским церебральным параличом ребенке-инвалиде. Утверждается, что заболевание он приобрел вследствие оказания неквалифицированной медпомощи его матери при родовспоможении в апреле 2022 года», — говорится в сообщении ведомства.
Проверку ведет СУ СКР по Свердловской области. Руководитель областного следкома представит доклад Бастрыкину о ходе проверки.
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