Экс-мэр Снежинска попал в санкционный список Зеленского

Бывший мэр Снежинска Челябинской области, руководитель Федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. академика Е.И. Забабахина, входящего в структуру Росатома, Михаил Железнов, попал в список санкций президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий указ 12 февраля опубликовали на официальном сайте Офиса президента Украины. Кроме Железнова, в перечень попали руководители еще трех предприятий Росатома из Челябинской области.
Санкции введены в отношении директора ФГУП «Приборостроительный завод им. К.А. Володина» в Трехгорном Вадима Белоброва, директора АО «Трансэнерго» из Снежинска Валерия Пряхина, и исполняющего обязанности гендиректора ПО «Маяк» в Озерске Андрея Порошина. В ограничения входят блокировка активов, запрет на выведение средств за пределы Украины и ряд других действий.
Ранее сами эти предприятия, как писало URA.RU, попали в санкционный список Зеленского. Помимо челябинских предприятий Росатома, в санкционный перечень попал и Челябинский электродный завод. Указом украинского президента от 5 февраля этого года против них, как и многих других российских предприятий, были введены санкции сроком на 50 лет.
Таким образом, Украина ввела санкции против всех российских предприятий Ростатома. Их руководители также попали в санкционный список.
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