11 февраля 2023
10 февраля 2023

Экс-мэр Снежинска попал в санкционный список Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Украины. Сайт президента Украины, инаугурация, зеленский владимир
В санкционный список Зеленского попали все российские предприятия Росатома и их руководители Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Бывший мэр Снежинска Челябинской области, руководитель Федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. академика Е.И. Забабахина, входящего в структуру Росатома, Михаил Железнов, попал в список санкций президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий указ 12 февраля опубликовали на официальном сайте Офиса президента Украины. Кроме Железнова, в перечень попали руководители еще трех предприятий Росатома из Челябинской области.

Санкции введены в отношении директора ФГУП «Приборостроительный завод им. К.А. Володина» в Трехгорном Вадима Белоброва, директора АО «Трансэнерго» из Снежинска Валерия Пряхина, и исполняющего обязанности гендиректора ПО «Маяк» в Озерске Андрея Порошина. В ограничения входят блокировка активов, запрет на выведение средств за пределы Украины и ряд других действий.

Ранее сами эти предприятия, как писало URA.RU, попали в санкционный список Зеленского. Помимо челябинских предприятий Росатома, в санкционный перечень попал и Челябинский электродный завод. Указом украинского президента от 5 февраля этого года против них, как и многих других российских предприятий, были введены санкции сроком на 50 лет.

Таким образом, Украина ввела санкции против всех российских предприятий Ростатома. Их руководители также попали в санкционный список.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Бывший мэр Снежинска Челябинской области, руководитель Федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. академика Е.И. Забабахина, входящего в структуру Росатома, Михаил Железнов, попал в список санкций президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий указ 12 февраля опубликовали на официальном сайте Офиса президента Украины. Кроме Железнова, в перечень попали руководители еще трех предприятий Росатома из Челябинской области. Санкции введены в отношении директора ФГУП «Приборостроительный завод им. К.А. Володина» в Трехгорном Вадима Белоброва, директора АО «Трансэнерго» из Снежинска Валерия Пряхина, и исполняющего обязанности гендиректора ПО «Маяк» в Озерске Андрея Порошина. В ограничения входят блокировка активов, запрет на выведение средств за пределы Украины и ряд других действий. Ранее сами эти предприятия, как писало URA.RU, попали в санкционный список Зеленского. Помимо челябинских предприятий Росатома, в санкционный перечень попал и Челябинский электродный завод. Указом украинского президента от 5 февраля этого года против них, как и многих других российских предприятий, были введены санкции сроком на 50 лет. Таким образом, Украина ввела санкции против всех российских предприятий Ростатома. Их руководители также попали в санкционный список.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...