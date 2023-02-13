Силовики Екатеринбурга устроят массовые облавы на студентов в общежитиях

В рейдах примут участие бойцы спецподразделений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники УМВД по Екатеринбургу планируют провести массовые рейды, в которые войдет проверка общежитий главных вузов города. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве. Силовики проведут операции после нескольких драк студентов УрФУ.

«Сотрудники будут проверять документы молодых людей, смотреть, на каком основании они находятся в общежитии. В первую очередь, это, конечно, для их собственной безопасности. Разве драки могут происходить бесконечно? Общественное мнение тоже сыграло свою роль, поэтому проверять студентов поручило высокое руководство», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в проверках студентов примут участие бойцы спецподразделений и самые опытные сотрудники, ранее проводившие облавы. Сроки рейдов не раскрываются. Предположительно, проверка грозит студентам Уральского федерального университета, Уральского государственного медицинского университета и Уральского государственного горного университета.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «Профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе. Районы проведения определяются с учетом оперативной обстановки и сведениях о местах концентрации иностранцев», — сообщили в пресс-группе.

Ранее URA.RU сообщало о двух драках в общежитии УрФУ. По данным полиции, первая из них произошла в ночь с 20 на 21 января из-за конфликта между обучающимися мигрантами. В результате был сломан теннисный стол, повреждены огнетушители, выбиты стекла. После потасовки участников драки отправили под арест, но уже 7 февраля произошла еще одна драка между студентами. 8 февраля в общежитие УГМУ приходили люди в масках.