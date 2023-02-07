Иностранные студенты УрФУ устроили драку в одном из общежитий

Инцидент произошел в общежитии №12 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В общежитии №12 Уральского федерального университета вечером 7 февраля иностранные студенты устроили потасовку. По данным очевидца, драка началась из-за недопониманий между молодыми людьми.

«В одном из общежитий УрФУ два иностранных студента подрались. Основной причины не было, они просто не поняли друг друга, бытовая ситуация», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург» со ссылкой на очевидца.

По словам очевидца, пострадали трое людей. «Один случайно получил», — пояснил очевидец. Одному студенту сломали нос, ударив его тарелкой по лицу. Другой студент получил удар сковородкой. «Один из них был в состоянии алкогольного опьянения», — отметил очевидец.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что никаких заявлений по случившемуся не поступало. «Информация зарегистрирована в отделе полиции №1. На место происшествия отправлен наряд полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение», — добавили в ведомстве.

Корреспондент агентства отправил запрос в УрФУ. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало о массовой драке иностранных студентов УрФУ, которая произошла в ночь на 21 января. По данным полиции, причиной конфликта стала громкая музыка. 23 января подозреваемых в потасовке доставили в Ленинский районный суд. Семерых участников отправили под арест. Ректор Кокшаров после инцидента встречался с представителями власти и обещал усилить охрану общежитий. Также студентам объявят выговор.