Бойцы в масках устроили облаву на студентов после драки в УрФУ

Бойцы в масках проверяют безопасность нахождения студентов в общежитии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники полиции в балаклавах вечером 8 февраля нагрянули в общежитие студентов Уральского государственного медицинского университета на Ключевской, 5. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве. Решение провести рейд было принято после инцидентов в общежитиях Уральского федерального университета.

«Вечером сотрудники провели проверку в общежитии УГМУ на Ключевской. Проверяли законность нахождения студентов в стенах общежития и общие моменты безопасности», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что к безопасности студентов подошли внимательнее после нескольких драк в общежитии УрФУ. Силовики пытаются предотвратить подобные инциденты в будущем, добавил инсайдер.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там подтвердили информацию о рейде и пообещали уточнить подробности позднее.

С начала года в УрФУ прошло две крупные драки. В ночь с 20 на 21 января толпа студентов, среди которых были иностранцы, поссорилась из-за громкой музыки. Очевидцы сообщали о ножевых ранениях у пострадавших, однако в полиции эту информацию опровергали. Силовики задержали восьмерых студентов, которым вменили мелкое хулиганство. Вторая драка произошла 7 февраля. Молодые люди били друг друга тарелкой и сковородкой.