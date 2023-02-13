13 февраля 2023

Свердловский солдат погиб в ходе спецоперации на Украине

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Боец из свердловского поселка погиб в ходе СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В поселке Черемухово (Свердловская область) 16 февраля простятся с российским военнослужащим Николаем Маркеловым, погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Североуральского городского округа.

«В Доме культуры „Малахит“ поселка Черемухово 16 февраля в 11:00 часов простятся с погибшим воином, нашим земляком Николаем Маркеловым, исполнявшим свой воинский долг в ходе СВО. От имени всех жителей Североуральского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины», — рассказали в пресс-службе окружной администрации.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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В поселке Черемухово (Свердловская область) 16 февраля простятся с российским военнослужащим Николаем Маркеловым, погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Североуральского городского округа. «В Доме культуры „Малахит“ поселка Черемухово 16 февраля в 11:00 часов простятся с погибшим воином, нашим земляком Николаем Маркеловым, исполнявшим свой воинский долг в ходе СВО. От имени всех жителей Североуральского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины», — рассказали в пресс-службе окружной администрации. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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