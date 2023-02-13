13 февраля 2023

Путин присвоил мотострелковому полку из Екатеринбурга звание «гвардейского»

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Теперь мотострелковый полку именуется, как «гвардейский» Фото:

Президент РФ Владимир Путин присвоил 228 мотострелковому Ленинградско-Павловскому Краснознаменному полку из Екатеринбурга почетное наименование. Об этом говорится в указе президента РФ.

«Присвоить за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов 228 мотострелковому Ленинградско-Павловскому Краснознаменному полку почетное наименование „гвардейский“», — сказано в указе.

Именование полка поменялось. «Впредь именовать его: 228 гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознаменный полк», — написано в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил государственных наград троих свердловчан. Из которых, один строитель и два рабочих.

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Президент РФ Владимир Путин присвоил 228 мотострелковому Ленинградско-Павловскому Краснознаменному полку из Екатеринбурга почетное наименование. Об этом говорится в указе президента РФ. «Присвоить за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов 228 мотострелковому Ленинградско-Павловскому Краснознаменному полку почетное наименование „гвардейский“», — сказано в указе. Именование полка поменялось. «Впредь именовать его: 228 гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознаменный полк», — написано в документе. Ранее URA.RU сообщало, что президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил государственных наград троих свердловчан. Из которых, один строитель и два рабочих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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