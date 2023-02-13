Путин присвоил мотострелковому полку из Екатеринбурга звание «гвардейского»

Президент РФ Владимир Путин присвоил 228 мотострелковому Ленинградско-Павловскому Краснознаменному полку из Екатеринбурга почетное наименование. Об этом говорится в указе президента РФ.
«Присвоить за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов 228 мотострелковому Ленинградско-Павловскому Краснознаменному полку почетное наименование „гвардейский“», — сказано в указе.
Именование полка поменялось. «Впредь именовать его: 228 гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознаменный полк», — написано в документе.
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