В районе Мотовилихинских заводов в Перми продают рыболовную базу за 4,9 млн рублей. Фото

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Рыба. Заболотье. Тюменская область, рыбак, щука, карась, рыба, рыболовство, заболотье
Лодки в стоимость базы не входят Фото:

В Перми, в районе Мотовилихинских заводов, продаются действующая лодочная станция. За нее продавец хочет получить 4,9 млн рублей. Объявление появилось на сайте Avito.ru.

«Продается действующая лодочная станция в Мотовилихе. Имеются готовые понтоны для стоянки лодок и катеров, кафе, комнаты отдыха, гаражи для хранения инвентаря, утепленные комнаты для проживания летом и осенью», — указано в объявлении.

Владелец уточнил, что это база для платной рыбалки. Земля и вода находятся в долгосрочной аренде. Платить за нее нужно 50 тысяч рублей в год. Работает база круглосуточно, есть охрана с собакой, камеры.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставлен на продажу яхт-клуб. Он рассчитан на десятки катеров.

На фото — постройки, которые входят в стоимость базы
Суля по фото, рыбаки доплывают от базы в районе площади 1905 года до КамГЭС
За базу с постройками и понтонами просят 4,9 млн рублей

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В Перми, в районе Мотовилихинских заводов, продаются действующая лодочная станция. За нее продавец хочет получить 4,9 млн рублей. Объявление появилось на сайте Avito.ru. «Продается действующая лодочная станция в Мотовилихе. Имеются готовые понтоны для стоянки лодок и катеров, кафе, комнаты отдыха, гаражи для хранения инвентаря, утепленные комнаты для проживания летом и осенью», — указано в объявлении. Владелец уточнил, что это база для платной рыбалки. Земля и вода находятся в долгосрочной аренде. Платить за нее нужно 50 тысяч рублей в год. Работает база круглосуточно, есть охрана с собакой, камеры. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставлен на продажу яхт-клуб. Он рассчитан на десятки катеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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