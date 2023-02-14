Лодки в стоимость базы не входят Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Перми, в районе Мотовилихинских заводов, продаются действующая лодочная станция. За нее продавец хочет получить 4,9 млн рублей. Объявление появилось на сайте Avito.ru.

«Продается действующая лодочная станция в Мотовилихе. Имеются готовые понтоны для стоянки лодок и катеров, кафе, комнаты отдыха, гаражи для хранения инвентаря, утепленные комнаты для проживания летом и осенью», — указано в объявлении.

Владелец уточнил, что это база для платной рыбалки. Земля и вода находятся в долгосрочной аренде. Платить за нее нужно 50 тысяч рублей в год. Работает база круглосуточно, есть охрана с собакой, камеры.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставлен на продажу яхт-клуб. Он рассчитан на десятки катеров.

На фото — постройки, которые входят в стоимость базы Avito.ru

Суля по фото, рыбаки доплывают от базы в районе площади 1905 года до КамГЭС Avito.ru