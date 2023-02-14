Свердловский блогер появился в видеоролике в футболке украинских нацистов

Мужчина появился в видеоролике в футболке с надписью RUSSIANWARSHIP Фото: Министерство обороны Великобритании

На свердловского блогера Евгения Архипова (EVG) требуют завести дело. Причиной стал youtube-видеоролик, в котором он появился в украинской футболке с надписью RUSSANWARSHIP.

«Евгений появился в видеоролике в футболке с надписью RUSSIANWARSHIP и тонущим российским кораблем. Пользователя YouTube возмутила одежда блогера, из-за чего тот обратился в отдел полиции», — сообщает telegram-канал SHOT.