14 февраля 2023

Свердловский блогер появился в видеоролике в футболке украинских нацистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, зима, военные, нато, наемник, stock
Мужчина появился в видеоролике в футболке с надписью RUSSIANWARSHIP Фото:

На свердловского блогера Евгения Архипова (EVG) требуют завести дело. Причиной стал youtube-видеоролик, в котором он появился в украинской футболке с надписью RUSSANWARSHIP.

«Евгений появился в видеоролике в футболке с надписью RUSSIANWARSHIP и тонущим российским кораблем. Пользователя YouTube возмутила одежда блогера, из-за чего тот обратился в отдел полиции», — сообщает telegram-канал SHOT.

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На свердловского блогера Евгения Архипова (EVG) требуют завести дело. Причиной стал youtube-видеоролик, в котором он появился в украинской футболке с надписью RUSSANWARSHIP. «Евгений появился в видеоролике в футболке с надписью RUSSIANWARSHIP и тонущим российским кораблем. Пользователя YouTube возмутила одежда блогера, из-за чего тот обратился в отдел полиции», — сообщает telegram-канал SHOT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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