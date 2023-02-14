Микрозелень пермского производителя будет расти в Дубае

15 февраля 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Пермская фирма получила заказ после того, как дубайские блогеры прорекламировали микрозелень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Микрозелень пермского производителя «Здоровья КЛАД» будет расти в Дубае. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций Пермского края. «Пермский производитель стал участником постоянного дегустационно-демонстративного павильона РЭЦ (Российский экспортный центр) в Объединенных Арабских Эмиратах. Отправили образцы микрозелени, которые они разместили у себя на площадке. Через полгода поступила заявка от клиента на покупку семян», — указали в пресс-службе министерства, ссылаясь на слова директора по развитию группы компаний «Здоровья КЛАД» Екатерины Шикиной. Прежде чем стать участниками павильона пермская компания прошла конкурсный отбор. Большое внимание, по словам Екатерины Шикиной, привлекло как оборудование, так и уже выращенная микрозелень. Что интересно, после размещения образцов на выставке, в дальнейшем РЭЦ подключил известных блогеров Дубая, которые прорекламировали пермскую продукцию. Ранее URA.RU сообщало, что пермский завод поможет Африке решить проблему с питьевой водой. Он поставит в Сенегал партию аппаратов для продажи воды.

Микрозелень пермского производителя «Здоровья КЛАД» будет расти в Дубае. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций Пермского края. «Пермский производитель стал участником постоянного дегустационно-демонстративного павильона РЭЦ (Российский экспортный центр) в Объединенных Арабских Эмиратах. Отправили образцы микрозелени, которые они разместили у себя на площадке. Через полгода поступила заявка от клиента на покупку семян», — указали в пресс-службе министерства, ссылаясь на слова директора по развитию группы компаний «Здоровья КЛАД» Екатерины Шикиной. Прежде чем стать участниками павильона пермская компания прошла конкурсный отбор. Большое внимание, по словам Екатерины Шикиной, привлекло как оборудование, так и уже выращенная микрозелень. Что интересно, после размещения образцов на выставке, в дальнейшем РЭЦ подключил известных блогеров Дубая, которые прорекламировали пермскую продукцию. Ранее URA.RU сообщало, что пермский завод поможет Африке решить проблему с питьевой водой. Он поставит в Сенегал партию аппаратов для продажи воды.