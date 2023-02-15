На Филиппинах произошло мощное землетрясение

16 февраля 2023 в 00:06 Размер текста - 17 +

Магниту филиппинского землетрясения оценили в шесть единиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Землетрясение на Филиппинах было зарегистрировано 15 февраля. Его магнитуду оценили в шесть единиц, рассказали филиппинские сейсмологи. «Эпицентр [филиппинского землетрясения] располагался в 89 км к юго-востоку от Легаспи. В этом городе проживают 179 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине примерно 40 километров», — указано на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Сведений о погибших, пострадавших и разрушениях пока не поступало. О крупном землетрясении в Турции, произошедшем в начале февраля, URA.RU писало ранее. Согласно последним данным, число жертв стихийного бедствия превысило 35 тысяч человек. В Минздраве РФ заявляли, что бригады российских врачей отправятся в Турцию для помощи пострадавшим. По сведениям RT, Россия направила Турции после случившегося примерно 80 тонн гуманитарной помощи и свыше одного миллиона долларов.

Землетрясение на Филиппинах было зарегистрировано 15 февраля. Его магнитуду оценили в шесть единиц, рассказали филиппинские сейсмологи. «Эпицентр [филиппинского землетрясения] располагался в 89 км к юго-востоку от Легаспи. В этом городе проживают 179 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине примерно 40 километров», — указано на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Сведений о погибших, пострадавших и разрушениях пока не поступало. О крупном землетрясении в Турции, произошедшем в начале февраля, URA.RU писало ранее. Согласно последним данным, число жертв стихийного бедствия превысило 35 тысяч человек. В Минздраве РФ заявляли, что бригады российских врачей отправятся в Турцию для помощи пострадавшим. По сведениям RT, Россия направила Турции после случившегося примерно 80 тонн гуманитарной помощи и свыше одного миллиона долларов.