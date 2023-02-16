В последнюю неделю февраля Челябинск накроют снегопады

Снегопады начнутся 20 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 20 февраля ожидаются снегопады, которые к концу месяца могут повысить снежный покров на 20 и более сантиметров. Соответствующий прогноз появился на сайте «Gismeteo».

«С 20 февраля и до конца месяца в Челябинске ожидаются снегопады. За весь период снежный покров может увеличиться на 20 и более сантиметров. Наиболее сильные осадки пройдут 20, 25, 26 и 28 февраля», — указано на сайте метеослужбы.

Дневные температуры в последние дни зимы составят от -3 до -10 градусов, ночные не опустятся ниже -19 градусов. В среднем синоптики обещают около -11 -14 градусов в ночное время и около -6 днем.

Ранее метеорологи областного гидрометеоцентра предупредили о 27-градусных морозах, которые опустятся на регион в ночь на 17 февраля. До 20 февраля существенных осадков не предвидится.