15 февраля 2023

Челябинскую область накроют ночные 27-градусные морозы. Скрин

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В Челябинской области ожидаются порывы ветра до 11 метров в секунду Фото:

В Челябинской области в ночь на 17 февраля температура опустится до минус 27 градусов. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре.

«В ночь на 17 февраля в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег. Температура опустится до 21-го, при прояснении до 28 градусов мороза. Днем пятницы будет теплее: минус 10-15 градусов, а в горах до минус пяти градусов. Местами порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Такие же морозные ночи с похолоданием до минус 27 градусов ожидаются 18 и 19 февраля. Дневная температура будет колебаться на уровне минус 7-12 градусов. В Челябинске ночь будет менее морозной: минус 19-21 градус. Днем установится температура от 10 до 12 градусов мороза. Существенных осадков не предвидится.

В Челябинской области сохраняются февральские морозные ночи и значительное повышение дневных температур

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В Челябинской области в ночь на 17 февраля температура опустится до минус 27 градусов. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на 17 февраля в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег. Температура опустится до 21-го, при прояснении до 28 градусов мороза. Днем пятницы будет теплее: минус 10-15 градусов, а в горах до минус пяти градусов. Местами порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Такие же морозные ночи с похолоданием до минус 27 градусов ожидаются 18 и 19 февраля. Дневная температура будет колебаться на уровне минус 7-12 градусов. В Челябинске ночь будет менее морозной: минус 19-21 градус. Днем установится температура от 10 до 12 градусов мороза. Существенных осадков не предвидится.
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