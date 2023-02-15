Челябинскую область накроют ночные 27-градусные морозы. Скрин

16 февраля 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

В Челябинской области ожидаются порывы ветра до 11 метров в секунду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в ночь на 17 февраля температура опустится до минус 27 градусов. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на 17 февраля в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег. Температура опустится до 21-го, при прояснении до 28 градусов мороза. Днем пятницы будет теплее: минус 10-15 градусов, а в горах до минус пяти градусов. Местами порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Такие же морозные ночи с похолоданием до минус 27 градусов ожидаются 18 и 19 февраля. Дневная температура будет колебаться на уровне минус 7-12 градусов. В Челябинске ночь будет менее морозной: минус 19-21 градус. Днем установится температура от 10 до 12 градусов мороза. Существенных осадков не предвидится. В Челябинской области сохраняются февральские морозные ночи и значительное повышение дневных температур Скрин: сайт челябинского ЦГМС

В Челябинской области в ночь на 17 февраля температура опустится до минус 27 градусов. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на 17 февраля в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег. Температура опустится до 21-го, при прояснении до 28 градусов мороза. Днем пятницы будет теплее: минус 10-15 градусов, а в горах до минус пяти градусов. Местами порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. Такие же морозные ночи с похолоданием до минус 27 градусов ожидаются 18 и 19 февраля. Дневная температура будет колебаться на уровне минус 7-12 градусов. В Челябинске ночь будет менее морозной: минус 19-21 градус. Днем установится температура от 10 до 12 градусов мороза. Существенных осадков не предвидится.