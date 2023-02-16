16 февраля 2023

В Челябинске пропали двое подростков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мороз. Курган, снег, подростки, дети, школьники, ученики, зимние каникулы, зима, школьные каникулы
Двух 12-летних мальчиков разыскивают больше суток Фото:

В Челябинске разыскивают двух 12-летних мальчиков, которые пропали 15 февраля. Об этом сообщили в соцсетях.

«15 февраля ушел из здания по адресу: Челябинск, улица Воробьева, дом 27-б Якупов Дмитрий Владимирович. В тот же день из школы №116 ушел Достиев Жигер Болатович. Обоим мальчикам по 12 лет. Их местонахождение неизвестно», — сообщили в официальной группе «Легион-Спас» — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Инфорги и координаторы группы просят максимально распространить информацию о пропаже подростков. Все данные с фото находятся в карточках поиска.

Ранее в Магнитогорске пропала 17-летняя девушка. Она была найдена живой.

Мальчика ищут с 15 февраля

Второй подросток пропал в тот же день

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Челябинске разыскивают двух 12-летних мальчиков, которые пропали 15 февраля. Об этом сообщили в соцсетях. «15 февраля ушел из здания по адресу: Челябинск, улица Воробьева, дом 27-б Якупов Дмитрий Владимирович. В тот же день из школы №116 ушел Достиев Жигер Болатович. Обоим мальчикам по 12 лет. Их местонахождение неизвестно», — сообщили в официальной группе «Легион-Спас» — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Инфорги и координаторы группы просят максимально распространить информацию о пропаже подростков. Все данные с фото находятся в карточках поиска. Ранее в Магнитогорске пропала 17-летняя девушка. Она была найдена живой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...