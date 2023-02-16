В Челябинске пропали двое подростков

Двух 12-летних мальчиков разыскивают больше суток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске разыскивают двух 12-летних мальчиков, которые пропали 15 февраля. Об этом сообщили в соцсетях.

«15 февраля ушел из здания по адресу: Челябинск, улица Воробьева, дом 27-б Якупов Дмитрий Владимирович. В тот же день из школы №116 ушел Достиев Жигер Болатович. Обоим мальчикам по 12 лет. Их местонахождение неизвестно», — сообщили в официальной группе «Легион-Спас» — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Инфорги и координаторы группы просят максимально распространить информацию о пропаже подростков. Все данные с фото находятся в карточках поиска.

Ранее в Магнитогорске пропала 17-летняя девушка. Она была найдена живой.

Мальчика ищут с 15 февраля Официальная группа «Легион-СПАС» — поиск пропавших детей Челябинск в соцсети «ВКонтакте».