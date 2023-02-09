В Магнитогорске пропала девочка-подросток. Фото

10 февраля 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

К поискам подростка подключилась полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 17-летняя девочка-подросток. Об этом сообщил поисковый отряд «Альфа-спас» в социальных сетях. «В Магнитогорске пропала 17-летняя Карина Галеева 2005 года рождения. Она ушла 6 февраля из здания по адресу: улица Пенькова, дом 12/1. По настоящее время ее местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 17-18 лет, рост 168 сантиметров», — сообщается в паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети во «ВКонтакте». Девушка была одета в шапку темно-синего цвета с белой эмблемой, темно-синий пуховик, серые штаны. Волонтеры просят сообщать информацию о местонахождении подростка по номерам телефона отряда или в полицию. Девушка ушла из дома 6 февраля и не вернулась Фото: паблик «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в «ВКонтакте»

В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 17-летняя девочка-подросток. Об этом сообщил поисковый отряд «Альфа-спас» в социальных сетях. «В Магнитогорске пропала 17-летняя Карина Галеева 2005 года рождения. Она ушла 6 февраля из здания по адресу: улица Пенькова, дом 12/1. По настоящее время ее местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 17-18 лет, рост 168 сантиметров», — сообщается в паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети во «ВКонтакте». Девушка была одета в шапку темно-синего цвета с белой эмблемой, темно-синий пуховик, серые штаны. Волонтеры просят сообщать информацию о местонахождении подростка по номерам телефона отряда или в полицию.