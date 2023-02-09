09 февраля 2023

В Магнитогорске пропала девочка-подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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К поискам подростка подключилась полиция Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 17-летняя девочка-подросток. Об этом сообщил поисковый отряд «Альфа-спас» в социальных сетях.

«В Магнитогорске пропала 17-летняя Карина Галеева 2005 года рождения. Она ушла 6 февраля из здания по адресу: улица Пенькова, дом 12/1. По настоящее время ее местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 17-18 лет, рост 168 сантиметров», — сообщается в паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети во «ВКонтакте».

Девушка была одета в шапку темно-синего цвета с белой эмблемой, темно-синий пуховик, серые штаны. Волонтеры просят сообщать информацию о местонахождении подростка по номерам телефона отряда или в полицию.

Девушка ушла из дома 6 февраля и не вернулась
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В Магнитогорске (Челябинская область) пропала 17-летняя девочка-подросток. Об этом сообщил поисковый отряд «Альфа-спас» в социальных сетях. «В Магнитогорске пропала 17-летняя Карина Галеева 2005 года рождения. Она ушла 6 февраля из здания по адресу: улица Пенькова, дом 12/1. По настоящее время ее местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 17-18 лет, рост 168 сантиметров», — сообщается в паблике «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети во «ВКонтакте». Девушка была одета в шапку темно-синего цвета с белой эмблемой, темно-синий пуховик, серые штаны. Волонтеры просят сообщать информацию о местонахождении подростка по номерам телефона отряда или в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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