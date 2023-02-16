Владимир Путин поздравил свердловчанку с юбилеем. Фото

17 февраля 2023 в 02:45 Размер текста - 17 +

Путин отправил поздравительную открытку жительнице села Порошино Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жительнице села Порошино Раисе Степановой 12 февраля исполнилось 90 лет. С юбилеем ее поздравил президент России Владимир Путин, отправив открытку, сообщает пресс-служба Камышловского муниципального района. «Славный юбилей отметила Раиса Ильинична Степанова, ей исполнилось 90 лет. Глава района Олег Макарян вручил ей поздравительную открытку от имени президента РФ Владимира Путина», — пишет пресс-служба муниципального района в соцсети «ВКонтакте». Раиса Степанова, как пишет пресс-служба Камышловского муниципального района, прожила нелегкую жизнь. Она родилась в Сибири, в Омской области, потом жила на Урале. После второго замужества уехала в Ставропольский край. После Великой Отечественной войны работала дояркой. В Камышловском районе живет уже более десяти лет. «Много историй из жизни рассказала Раиса Ильинична: и как все ладошки в волдырях были, и как кровь сдавала для раненых бойцов», — резюмировали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин поздравил жительницу Дегтярска Свердловской области Анну Гречишкину со столетием. Поздравительное письмо от российского лидера передал глава города Вадим Пильников. Раисе Степановой 12 февраля исполнилось 90 лет Фото: Камышловский муниципальный район в соцсети «ВКонтакте» Раиса Степанова живет в Порошино уже более десяти лет Фото: Камышловский муниципальный район в соцсети «ВКонтакте»

Жительнице села Порошино Раисе Степановой 12 февраля исполнилось 90 лет. С юбилеем ее поздравил президент России Владимир Путин, отправив открытку, сообщает пресс-служба Камышловского муниципального района. «Славный юбилей отметила Раиса Ильинична Степанова, ей исполнилось 90 лет. Глава района Олег Макарян вручил ей поздравительную открытку от имени президента РФ Владимира Путина», — пишет пресс-служба муниципального района в соцсети «ВКонтакте». Раиса Степанова, как пишет пресс-служба Камышловского муниципального района, прожила нелегкую жизнь. Она родилась в Сибири, в Омской области, потом жила на Урале. После второго замужества уехала в Ставропольский край. После Великой Отечественной войны работала дояркой. В Камышловском районе живет уже более десяти лет. «Много историй из жизни рассказала Раиса Ильинична: и как все ладошки в волдырях были, и как кровь сдавала для раненых бойцов», — резюмировали в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин поздравил жительницу Дегтярска Свердловской области Анну Гречишкину со столетием. Поздравительное письмо от российского лидера передал глава города Вадим Пильников.