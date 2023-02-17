В Нижнем Тагиле старшеклассник поставил на колени третьеклассника и просил целовать руку

Перед пострадавшим третьеклассником уже извинились Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В школе №95 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) ученик старших классов поставил на колени третьеклассника, потребовал поцеловать руку и подставил к горлу металлический предмет. Родители пострадавшего мальчика планируют идти в прокуратуру и подавать иск в суд на моральный вред.

«Старшеклассник у моего сына (он в третьем классе), отобрал перчатку, железный предмет возле лица держал. Как говорит ребенок, что-то вроде железной лопатки. Повалил его на землю, на снег. И заставил встать на колени перед центральным входом», — сообщил изданию Е1 отец третьеклассника.

Школьный завуч, узнав об инциденте, пыталась разобраться в произошедшем, но пострадавшей стороне не дала телефон родителей нарушителя. «Я ждал от родителей каких-то действий, чтобы они принесли извинения. Завуч вызывала их в школу, но на мою просьбу организовать встречу с ними или просто обменяться телефонами, чтобы ситуацию между нами прояснить, ответила отказом», — поделился мужчина. После этого он обратился в отдел полиции по делам несовершеннолетних.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что данный случай был зафиксирован. В настоящее время инспекторы ПДН проводят проверку. «Установлено, что после школы мальчик попал снежком в двух старшеклассников, после чего те заставили его извиняться, стоя на коленях. Сегодня в школе в присутствии учителей старшеклассники извинились перед третьеклассником», — заявили корреспонденту URA.RU Горелых. Педагоги уже обсудили происшествие с родителями подростков, в понедельник они вместе с детьми придут беседовать в ПДН.

Ранее в одной из школ Нижнего Тагила школьница издевались над своей сверстницей, просила целовать ее ботинок и пнули ее ногой по голове. Причиной конфликта могли стать кража вейпа или переписки в соцсетях. После резонанса в СМИ нарушительница извинилась и отсидела два дня в центре временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.