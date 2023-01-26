Школьницу из Нижнего Тагила, которая избила сверстницу, задержали на двое суток

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
Пока силовики разбираются в ЧП, девочка проведет двое суток в изоляторе для несовершеннолетних Фото:

Девочку, которая ударила ногой в лицо школьницу в Нижнем Тагиле, обвинив ее в краже вейпа, задержали на 48 часов. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«По инициативе сотрудников полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОВД Нижнего Тагила школьницу, подозреваемую в причинении жестоких побоев другой девочке, сроком на двое суток поместили в местный центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей», — заявил Горелых. Также в ближайшее время представители свердловской полиции проведут общешкольное собрание с целью профилактики подобных ЧП.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как в школьном туалете школьница избила свою сверстницу, которую обвинила в краже вейпа. Девочка заставляла ровесницу целовать кроссовок, а затем пнула ее ногой в лицо. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле. Сейчас полицейские проводят проверку по факту избиения, к ней также подключились региональный и федеральный Следственный комитет и прокуратура.

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Девочку, которая ударила ногой в лицо школьницу в Нижнем Тагиле, обвинив ее в краже вейпа, задержали на 48 часов. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «По инициативе сотрудников полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОВД Нижнего Тагила школьницу, подозреваемую в причинении жестоких побоев другой девочке, сроком на двое суток поместили в местный центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей», — заявил Горелых. Также в ближайшее время представители свердловской полиции проведут общешкольное собрание с целью профилактики подобных ЧП. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как в школьном туалете школьница избила свою сверстницу, которую обвинила в краже вейпа. Девочка заставляла ровесницу целовать кроссовок, а затем пнула ее ногой в лицо. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле. Сейчас полицейские проводят проверку по факту избиения, к ней также подключились региональный и федеральный Следственный комитет и прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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