Школьницу из Нижнего Тагила, которая избила сверстницу, задержали на двое суток

Пока силовики разбираются в ЧП, девочка проведет двое суток в изоляторе для несовершеннолетних Фото: Анна Майорова © URA.RU

Девочку, которая ударила ногой в лицо школьницу в Нижнем Тагиле, обвинив ее в краже вейпа, задержали на 48 часов. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«По инициативе сотрудников полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОВД Нижнего Тагила школьницу, подозреваемую в причинении жестоких побоев другой девочке, сроком на двое суток поместили в местный центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей», — заявил Горелых. Также в ближайшее время представители свердловской полиции проведут общешкольное собрание с целью профилактики подобных ЧП.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как в школьном туалете школьница избила свою сверстницу, которую обвинила в краже вейпа. Девочка заставляла ровесницу целовать кроссовок, а затем пнула ее ногой в лицо. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле. Сейчас полицейские проводят проверку по факту избиения, к ней также подключились региональный и федеральный Следственный комитет и прокуратура.